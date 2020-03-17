«Акушерка»: топ-5 фактів про новий серіал

На телеканалі СТБ вже зовсім скоро відбудеться прем’єра медичної драми «Акушерка». Над виробництвом нового серіалу працює команда StarLight Production. Щоб вам було зрозуміліше про що ж буде «Акушерка», ми зібрали топ-5 фактів про новий медичний серіал.

Топ-5 фактів про новий серіал «Акушерка»

Генеральним продюсером проєкту виступила директор серіального виробництва групи StarLightMedia – Галина Балан-Тимкін. На її рахунку близько 30 сильних проєктів. Варто зазначити, що кожен з них мав високий рейтинг і отримав чудові відгуки глядачів. Серіал є адаптацією американського фільму «Акушерки» (2001 року). Також відомо, що українська версія покаже нам 12 приголомшливих серій. Серіал знімали на різних локаціях. Найцікавіше, що більшість з них – реальні діючі лікарні, медичні установи і суд. Завдяки цьому, кожен глядач зможе ще більше зануритися в складну тему і важку атмосферу лікарських таємниць і людських відносин. Особливість серіалу «Акушерка», за словами команди проєкту, полягає в тому, що глядач побачить далеко не ідеальну картинку періоду очікування дітей і щастя материнства. Ми побачимо тяжкість і складність вибору, з яким часом у своєму житті може зіткнуться вагітна жінка: стати матір’ю чи ні. Це не просто серіал про лікарів, він про відносини і колосальний обсяг всіляких емоцій, почуттів і відкриттів. Головну героїню звати Тетяна і її життя валитися. Коли дружина впливового бізнесмена з важкою серцевою недугою вирішує народжувати не в пологовому будинку, а у знахарки – все обертається трагедією і породілля вмирає. Хоч Тетяні і вдається врятувати дитину, в смерті дружини бізнесмена звинувачують саме головну героїню. Через це її усувають від роботи. Так бере початок її боротьба за своєю чесне ім’я і особисте щастя.

І ще кілька приємних бонусних фактів про новий серіал. Відомо, що головну роль виконає зірка костюмованої драми «Кріпосна» Фатіма Горбенко. В «Акушерці» ми побачимо її в ролі головного лікаря пологового будинку Тетяни Скворцової, яка повністю присвячує себе роботі, відвойовуючи породіль і новонароджених у смерті.

«Я граю Тетяну Скворцову. Вона акушер-гінеколог, лікар пологового будинку. У моєї героїні сильний характер і залізні принципи. Кожна операція для неї – це чиєсь життя, вирване у смерті зубами. Колеги її поважають за високий професіоналізм і самовіддачу. Рідні ж звикли, що Таня живе на роботі. Чоловік, вчитель російської мови, вже навіть не сподівається, що Таня буде повертатися вчасно з «поля бою», сімнадцятирічна дочка впевнена, що будинок для мами – перевалочна станція. Таня відчуває, що так далі тривати не може, але робота для неї на першому місці. По-іншому вона не може», – розповідає про свою героїню Фатіма.

Варто зазначити, що весь акторський склад приємно здивує глядачів дійсно крутим кастом: Андрій Мостренко, Олександр Єфремов, Ольга Морозова, Сергій Дзялік, Микола Боклан.

Не пропустіть вже зовсім скоро на телеканалі СТБ прем’єра нового серіалу «Акушерка»!

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