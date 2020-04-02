Що робити, якщо вас відправили у відпустку за свій рахунок на карантині: поради Зоряни Скалецької

Багато хто знає про обов’язки під час карантину, але не всі — про свої права. Особливо, якщо ваша робота стала дистанційною, або коли роботодавець взагалі хоче скоротити вас у період обмежень. Парламент врегулював це питання, прийнявши зміни до трудового законодавства. Про захист і права розповіла постійна експертка програми «Вікна-новини» на СТБ, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

У понеділок український Парламент прийняв зміни до трудового законодавства. Основне з них — якщо ви працюєте дистанційно, виконуєте роботу вдома, це повинно бути письмово зазначено у вашому трудовому договорі. І тепер за законодавством дистанційною або надомною вважається та робота, яку ви виконуєте поза приміщенням роботодавця. При цьому працівник сам розподіляє свій робочий час. Але його загальна тривалість не може перевищувати нормативи. Оплачувати таку роботу слід так само, як і на підприємстві або в офісі. Ці зміни — великий прорив. Ми можемо працювати вдома легально і відправляти зроблене по пошті не з робочого місця.

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Добре, що під примусом карантину архаїчні радянські кодекси нарешті привели до сучасних реалій. Уточнення щодо дистанційної роботи, яка обумовлена ​​епідемією: якщо справа тільки в карантині, то письмово вказувати в трудовому договорі, що ви вимушено працюєте з дому, не потрібно.

Наступна новація: скасовано обов’язкову вимогу дотримання внутрішнього розпорядку дня і задіяно нову статтю про гнучкий режим робочого часу. Це означає, що його тривалість визначають не за день, а за два тижні, місяць і т. д. Залежно від підстав. Тобто ніхто щодня не стоїть над вами з годинником і не стежить, скільки часу ви провели на робочому місці. Працівник сам визначає, коли відпрацьовує свою норму, коли робить перерву на відпочинок або обід. Такий гнучкий режим не може призводити до зміни оплати праці або ваших трудових прав.

А тепер кілька практичних порад для тих, чий графік роботи або рівень оплати змінився під час карантину.

Якщо через епідемію коронавірусу ваше підприємство простоює, роботодавець повинен виплачувати вам не менше 2/3 тарифної ставки окладу. Тому в подальшому не варто продовжувати нині поширену практику написання заяв про відпустку за свій рахунок. Якщо це не відповідає вашим бажанням. Якщо роботодавець говорить, що в результаті карантину вашу посаду скорочують, то він повинен або запропонувати вам іншу роботу, або попередити про звільнення мінімум за два місяці. І до того ж виплатити все, що вам належить, з невикористаною відпусткою включно. І в разі скорочення, і в разі закриття підприємства у вас є право оформити допомогу по безробіттю, поки ви шукаєте нову роботу. Крім того, в умовах карантину слід пам’ятати, що роботодавець повинен забезпечувати на робочому місці належні умови: тепло, захист від пилу або інфекцій. Якщо ж він вимагає від вас надягати маску, і це є умовою доступу до роботи, то повинен забезпечити цими засобами захисту. Будь-яке недотримання ваших прав є підставою звернення до суду. Але тільки в разі, якщо ви працевлаштовані офіційно.

Також пам’ятайте, що відстояти свою зарплату можна тільки за умови, що її видають офіційно. Розрахунки в конвертах можуть здаватися привабливими, але позбавляють вас можливості в такі часи, як зараз, захистити свої права і отримати компенсацію.



Тому дотримуйтеся законів і контролюйте дотримання ваших прав.

Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові.

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