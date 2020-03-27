Надія Матвєєва: Я вдячна відомим людям за те, що вони розповідають про складні періоди свого життя

4 квітня на телеканал СТБ повертається улюблена передача про зірок ‒ «Неймовірна правда про зірок», однією з ведучих якої стане Надія Матвєєва. Ексклюзивно для STB.UA Надія розповіла про те, які історії зірок вражають її найбільше, а також дала кілька порад тим, хто хоче стати телеведучим. Детальніше читайте в матеріалі.

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Надіє, розкажіть, як вам роль ведучої проєкту про зірок? Приємно повертатися в цей формат? Ви ж раніше час від часу вели цей проєкт з Григорієм Решетником

«Неймовірна правда про зірок» повертається і я дуже щаслива, що буду знову працювати з Григорієм Решетником. Ми періодично працювали разом, це правда, коли програма виходила в ефір шість років тому, і нам завжди було комфортно і весело на одному майданчику. Так що у мене найпозитивніші очікування від нового сезону цього проєкту.

Хто ваша улюблена зірка українського шоу-бізнесу?

Я не можу сказати, хто моя найулюбленіша зірка з українського шоу-бізнесу, тому що вважаю, що в нашій країні дуже багато персон із неймовірними історіями. Мені здається, що найбільш цікаво глядачеві спостерігати за тим, як змінюється життя зірки з часом. Звичайно ж, якщо буде цікавий інфопривід, то будь-яка зірка засяє в нашій програмі. І я чекаю цього з нетерпінням. А що стосується якихось скандалів чи інших подробиць із життя зірок, то за цим ми теж будемо стежити.

Яка історія з життя зірок вас вразила найбільше?

Найбільше емоцій у мене викликають історії, у яких відомі особистості розповідають про складні періоди свого життя. Наприклад, про боротьбу з хворобами. На жаль, ніхто від цього не застрахований. І я вдячна селебріті, які розповідають свою історію і тим самим підтримують звичайних людей, які також зіткнулися з подібною проблемою. Дати пораду ‒ це дуже важливо. А ще надихнути і переконати в тому, що здаватися не можна, потрібно бути сильним.

Чи виникали у вас складнощі під час зйомок?

Якихось складнощів зі зйомками у мене не було. Бувають моменти, коли настрій із якихось причин не дуже, а треба заряджати глядача позитивними емоціями, гарним настроєм. Адже ми розважальна програма. Якраз у такій ситуації дуже важлива команда, яка працює з тобою на майданчику. Вона надихає і допомагає знайти той ресурс, який призводить до хорошого настрою і відповідній роботі в кадрі.

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Що ви можете порадити тим, хто мріє стати ведучим?

Розвиватися ‒ це порада для людини, яка хоче досягти своєї мети в будь-якій галузі, і телебаченні в тому числі. Якщо ви хочете стати ведучим або ведучою, то зверніть увагу на позитивні моменти цієї професії. Якщо у вас хоч щось добре виходить, обов’язково похваліть себе. Помічайте саме такі моменти. Вони сприяють розвитку. І не засмучуйтеся, якщо у щось не виходить. Я знаю, що все буде добре. І навіть якщо вам не судилося долею стати ведучим, це не скасовує всіх радостей життя і вашого особистого розвитку.

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