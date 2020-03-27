Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Надежда Матвеева: Я благодарна известным людям за то, что они рассказывают о сложных периодах своей жизни

27.03.2020

4 апреля на телеканал СТБ возвращается любимая передача о звездах   «Неймовірна правда про зірок», одной из ведущих которой станет Надежда Матвеева. Эксклюзивно для STB.UA Надежда рассказала о том, какие истории звезд поражают ее больше всего, а также дала несколько советов тем, кто хочет стать телеведущим. Подробнее читайте в материале. 

нппз

Больше по теме: Григорий Решетник: Для меня проект «Неймовірна правда про зірок», как ребенок, который вернулся после учебы за границей

Надежда, расскажите, как вам роль ведущей проекта о звездах? Приятно возвращаться в этот формат? Вы ведь ранее время от времени вели этот проект с Григорием Решетником

«Неймовірна правда про зірок» возвращается и я очень счастлива, что буду вновь работать с Григорием Решетником. Мы периодически работали вместе, это правда, когда программа выходила в эфир шесть лет назад, и нам всегда было комфортно и весело на одной площадке. Так что у меня самые позитивные ожидания от нового сезона этого проекта. 

Кто ваша любимая звезда украинского шоу-бизнеса? 

Я не могу сказать, кто моя самая любимая звезда из украинского шоу-бизнеса, потому что считаю, что в нашей стране очень много персон с невероятными историями. Мне кажется, что наиболее интересно зрителю наблюдать за тем, как меняется жизнь звезды со временем. Конечно же, если будет интересный инфоповод, то любая звезда засияет в нашей программе. И я жду этого с нетерпением. А что касается каких-то скандалов или иных подробностей из жизни звезд, то за этим мы тоже будем следить. 

Какая история из жизни звезд вас поразила больше всего?

Больше всего эмоций у меня вызывают истории, в которых известные личности рассказывают о сложных периодах своей жизни. Например, о борьбе с болезнями. К сожалению, никто от этого не застрахован. И я благодарна известным людям, которые рассказывают свою историю и тем самым поддерживают обычных людей, которые также столкнулись с подобной проблемой. Дать совет ‒ это очень важно. А еще вдохновить и убедить в том, что сдаваться нельзя, нужно быть сильным.  

нппз

Возникали ли у вас сложности во время съемок?

Каких-либо сложностей со съемками у меня не было. Бывают моменты, когда настроение по каким-то причинам не очень, а надо заряжать зрителя позитивными эмоциями, хорошим настроением. Мы ведь развлекательная программа. Как раз в такой ситуации всегда важна команда, которая с тобой на площадке. Она вдохновляет и помогает найти тот ресурс, который приводит к хорошему настроению и соответствующей работе в кадре. 

Больше по теме: Шеф-редактор проекта «Неймовірна правда про зірок»: В новом сезоне будет еще больше откровений от звезд

Что вы можете посоветовать тем, кто мечтает стать ведущим? 

Развиваться ‒ это совет для человека, который хочет достичь своей цели в любой отрасли, и телевидении в том числе. Если вы хотите стать ведущим или ведущей, то обратите внимание на положительные моменты этой профессии. Если у вас хоть что-то хорошо получается, обязательно похвалите себя. Замечайте именно такие моменты. Они способствуют развитию. И не огорчайтесь, если у что-то не получается. Я знаю, что все будет хорошо. И даже если вам не предначертано судьбой стать ведущим, это не отменяет всех радостей жизни и вашего личного развития. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить