Надежда Матвеева: Я благодарна известным людям за то, что они рассказывают о сложных периодах своей жизни

4 апреля на телеканал СТБ возвращается любимая передача о звездах ‒ «Неймовірна правда про зірок», одной из ведущих которой станет Надежда Матвеева. Эксклюзивно для STB.UA Надежда рассказала о том, какие истории звезд поражают ее больше всего, а также дала несколько советов тем, кто хочет стать телеведущим. Подробнее читайте в материале.

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Надежда, расскажите, как вам роль ведущей проекта о звездах? Приятно возвращаться в этот формат? Вы ведь ранее время от времени вели этот проект с Григорием Решетником

«Неймовірна правда про зірок» возвращается и я очень счастлива, что буду вновь работать с Григорием Решетником. Мы периодически работали вместе, это правда, когда программа выходила в эфир шесть лет назад, и нам всегда было комфортно и весело на одной площадке. Так что у меня самые позитивные ожидания от нового сезона этого проекта.

Кто ваша любимая звезда украинского шоу-бизнеса?

Я не могу сказать, кто моя самая любимая звезда из украинского шоу-бизнеса, потому что считаю, что в нашей стране очень много персон с невероятными историями. Мне кажется, что наиболее интересно зрителю наблюдать за тем, как меняется жизнь звезды со временем. Конечно же, если будет интересный инфоповод, то любая звезда засияет в нашей программе. И я жду этого с нетерпением. А что касается каких-то скандалов или иных подробностей из жизни звезд, то за этим мы тоже будем следить.

Какая история из жизни звезд вас поразила больше всего?

Больше всего эмоций у меня вызывают истории, в которых известные личности рассказывают о сложных периодах своей жизни. Например, о борьбе с болезнями. К сожалению, никто от этого не застрахован. И я благодарна известным людям, которые рассказывают свою историю и тем самым поддерживают обычных людей, которые также столкнулись с подобной проблемой. Дать совет ‒ это очень важно. А еще вдохновить и убедить в том, что сдаваться нельзя, нужно быть сильным.

Возникали ли у вас сложности во время съемок?

Каких-либо сложностей со съемками у меня не было. Бывают моменты, когда настроение по каким-то причинам не очень, а надо заряжать зрителя позитивными эмоциями, хорошим настроением. Мы ведь развлекательная программа. Как раз в такой ситуации всегда важна команда, которая с тобой на площадке. Она вдохновляет и помогает найти тот ресурс, который приводит к хорошему настроению и соответствующей работе в кадре.

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Что вы можете посоветовать тем, кто мечтает стать ведущим?

Развиваться ‒ это совет для человека, который хочет достичь своей цели в любой отрасли, и телевидении в том числе. Если вы хотите стать ведущим или ведущей, то обратите внимание на положительные моменты этой профессии. Если у вас хоть что-то хорошо получается, обязательно похвалите себя. Замечайте именно такие моменты. Они способствуют развитию. И не огорчайтесь, если у что-то не получается. Я знаю, что все будет хорошо. И даже если вам не предначертано судьбой стать ведущим, это не отменяет всех радостей жизни и вашего личного развития.

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