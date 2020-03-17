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Шеф-редактор проекта «Неймовірна правда про зірок»: В новом сезоне будет еще больше откровений от звезд

17.03.2020
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30 марта в эфир телеканала СТБ возвращается любимая программа о звездах ‒ «Неймовірна правда про зірок». Шеф-редактор проекта Анастасия Дяченко-Рослик эксклюзивно для STB.UA рассказала, каким будет обновленный проект и какие сложности возникали во время съемок. Все детали читайте в материале. 

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«Неймовірна правда про зірок» возвращается в эфир СТБ после 6-летнего перерыва. Почему было принято решение возобновить программу?

С 2014 года очень изменилось «лексическое» поле украинского шоу-бизнесового мира. В связи с известными событиями в Крыму и на Востоке Украины, с наших концертных площадок и эфиров исчезли российские артисты, о которых проект много рассказывал до войны. Интересы сместились в сторону украинских звезд, они наконец смогли выйти из тени. Ведь не секрет, что до 2014 года даже в нашем кино на главные роли украинские звезды попадали крайне редко. 

За это время у нас появилось очень много талантливых музыкантов, выросла целая плеяда актеров и перспективных спортсменов. Нам есть, о ком рассказать. И украинский зритель стал интересоваться своими звездами. Поэтому вполне логично, что такой проект как «Неймовірна правда про зірок» нужен украинскому зрителю. 

То есть в новом сезоне акцент будет только на украинских звездах?

Новый сезон построен вокруг украинского шоу-бизнеса. Также будут истории о голливудских звездах. Наша задача – популяризировать украинский шоу-бизнес. Нам есть, кем гордиться!

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Изменится ли формат проекта? Возможно, появятся новые рубрики…

Обновленный проект будет в корне отличаться от того, что было ранее. В новом сезоне «Неймовірна правда про зірок» будет условно делиться на две части. Первая ‒ динамичная, активная, разноплановая. В ней будет много разных рубрик, которые раскроют звезд с совершенно неожиданной стороны. Вторая часть ‒ это практически документальный фильм о том, что богатые тоже плачут! Это будет очень неожиданно и интересно!

Какие сложности возникали во время съемок?

Украинский шоу-бизнес молод и довольно тесен. Мы столкнулись с тем, что наши звезды еще не готовы раскрываться так, как это делают, например, в Голливуде. Но мы работаем над этим и хотим, чтобы селебрити стали ближе к нашему зрителю. Так что в каждом новом выпуске зрителей ждут невероятные звездные откровения. 

Кроме обновленного формата, чем еще будете удивлять зрителей?

У проекта будет совершенно новая студия, которая отличается от того, что зрители видели раньше. И у нас будет новая пара ведущих! К любимцу нашей зрительницы Григорию Решетнику присоединится Надежда Матвеева, которая предстанет в совершенно новом амплуа. Зрителям СТБ понравится! 

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