В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится новая информационная программа о жизни звезд «Неймовірна правда про зірок». Ведущей проекта станет Надежда Матвеева. Подробности читайте в материале.

Хотите оказаться на кухне у Оли Поляковой? А может, в машине Иракли Макацария? Или лучше заглянуть в спальню Брэда Питта? Там, где нет камер, начинается настоящая, правдивая история каждой звезды.

Уже этой весной в эфире телеканала СТБ стартует проект «Неймовірна правда про зірок», ведущей которого станет очаровательная и всеми любимая Надежда Матвеева.

«Неймовірна правда про зірок» — это информационная программа о жизни звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса. Для вас только эксклюзивные видео и интервью со знаменитостями.

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