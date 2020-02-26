Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Неймовірна правда про зірок»: когда выйдет новый сезон проекта
В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится новая информационная программа о жизни звезд «Неймовірна правда про зірок». Ведущей проекта станет Надежда Матвеева. Подробности читайте в материале.
Хотите оказаться на кухне у Оли Поляковой? А может, в машине Иракли Макацария? Или лучше заглянуть в спальню Брэда Питта? Там, где нет камер, начинается настоящая, правдивая история каждой звезды.
Уже этой весной в эфире телеканала СТБ стартует проект «Неймовірна правда про зірок», ведущей которого станет очаровательная и всеми любимая Надежда Матвеева.
«Неймовірна правда про зірок» — это информационная программа о жизни звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса. Для вас только эксклюзивные видео и интервью со знаменитостями.
Больше по теме: «Невероятная правда о звездах» возвращается
Смотрите совсем скоро в эфире телеканала СТБ.