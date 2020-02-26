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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Неймовірна правда про зірок»: когда выйдет новый сезон проекта

26.02.2020

В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится новая информационная программа о жизни звезд «Неймовірна правда про зірок». Ведущей проекта станет Надежда Матвеева. Подробности читайте в материале. 

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Хотите оказаться на кухне у Оли Поляковой? А может, в машине Иракли Макацария? Или лучше заглянуть в спальню Брэда Питта? Там, где нет камер, начинается настоящая, правдивая история каждой звезды.

Уже этой весной в эфире телеканала СТБ стартует проект «Неймовірна правда про зірок», ведущей которого станет очаровательная и всеми любимая Надежда Матвеева. 

«Неймовірна правда про зірок» — это информационная программа о жизни звезд отечественного и мирового шоу-бизнеса. Для вас только эксклюзивные видео и интервью со знаменитостями.

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Смотрите совсем скоро в эфире телеканала СТБ. 

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