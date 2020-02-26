У весняному сезоні 2020 року в ефірі телеканалу СТБ з’явиться нова інформаційна програма про життя зірок «Неймовірна правда про зірок». Ведучою проєкту стане Надія Матвєєва. Подробиці читайте в матеріалі.

Хочете опинитися на кухні у Олі Полякової? А може, в машині Іраклі Макацарія? Або краще заглянути до спальні Бреда Пітта? Там, де немає камер, починається справжня, правдива історія кожної зірки.

Уже цієї весни в ефірі телеканалу СТБ стартує проєкт «Неймовірна правда про зірок», ведучою якого стане чарівна Надія Матвєєва.

«Неймовірна правда про зірок» — це інформаційна програма про життя зірок вітчизняного та світового шоу-бізнесу. Для вас тільки ексклюзивні відео та інтерв’ю з відомими людьми.

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Дивіться вже скоро в ефірі телеканалу СТБ.

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