Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
«Неймовірна правда про зірок»: коли вийде новий сезон проєкту
У весняному сезоні 2020 року в ефірі телеканалу СТБ з’явиться нова інформаційна програма про життя зірок «Неймовірна правда про зірок». Ведучою проєкту стане Надія Матвєєва. Подробиці читайте в матеріалі.
Хочете опинитися на кухні у Олі Полякової? А може, в машині Іраклі Макацарія? Або краще заглянути до спальні Бреда Пітта? Там, де немає камер, починається справжня, правдива історія кожної зірки.
Уже цієї весни в ефірі телеканалу СТБ стартує проєкт «Неймовірна правда про зірок», ведучою якого стане чарівна Надія Матвєєва.
«Неймовірна правда про зірок» — це інформаційна програма про життя зірок вітчизняного та світового шоу-бізнесу. Для вас тільки ексклюзивні відео та інтерв’ю з відомими людьми.
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Дивіться вже скоро в ефірі телеканалу СТБ.