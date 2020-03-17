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Шеф-редакторка проєкту «Неймовірна правда про зірок»: В новому сезоні буде ще більше одкровень від зірок

17.03.2020
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30 березня в ефір телеканала СТБ повертається улюблена програма про зірок ‒ «Неймовірна правда про зірок». Шеф-редакторка проєкту Анастасія Дяченко-Рослик ексклюзивно для STB.UA розповіла, яким буде оновлений проєкт і які складнощі виникали під час зйомок. Всі деталі читайте в матеріалі.

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«Неймовірна правда про зірок» повертається в ефір СТБ після 6-річної перерви. Чому було прийнято рішення відновити програму?

Із 2014 року дуже змінилося «лексичне» поле українського шоу-бізнесового світу. У зв’язку з відомими подіями в Криму і на Сході України, з наших концертних майданчиків і ефірів зникли російські артисти, про яких проєкт багато розповідав до війни. Інтереси змістилися в бік українських зірок, вони нарешті змогли вийти з тіні. Адже не секрет, що до 2014 року навіть у нашому кіно на головні ролі українські зірки потрапляли вкрай рідко.

За цей час у нас з’явилося дуже багато талановитих музикантів, виросла ціла плеяда акторів і перспективних спортсменів. Нам є про кого розповісти. І український глядач став цікавитися своїми зірками. Тому цілком логічно, що такий проєкт як «Неймовірна правда про зірок» потрібен українському глядачеві.

Тобто в новому сезоні акцент буде тільки на українських зірок?

Новий сезон побудований навколо українського шоу-бізнесу. Також будуть історії про голлівудських зірок. Наше завдання ‒ популяризувати український шоу-бізнес. Нам є, ким пишатися!

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Чи зміниться формат проєкту? Можливо, з’являться нові рубрики…

Оновлений проєкт буде докорінно відрізнятися від того, що було раніше. У новому сезоні «Неймовірної правда про зірок» буде умовно ділитися на дві частини. Перша ‒ динамічна, активна, різнопланова. У ній буде багато різних рубрик, які розкриють зірок із зовсім несподіваного боку. Друга частина ‒ це практично документальний фільм про те, що багаті теж плачуть! Це буде дуже несподівано й цікаво!

Які складнощі виникали під час зйомок?

Український шоу-бізнес молодий і досить тісний. Ми зіткнулися з тим, що наші зірки ще не готові розкриватися так, як це роблять, наприклад, у Голлівуді. Але ми працюємо над цим і хочемо, щоб селебріті стали ближчими до нашого глядача. Так що в кожному новому випуску на вас чекають неймовірні зіркові одкровення.

Крім оновленого формату, чим іще будете дивувати глядачів?

У проєкту буде абсолютно нова студія, яка відрізняється від того, що глядачі бачили раніше. І у нас буде нова пара ведучих! До улюбленця наших глядачів Григорія Решетника приєднається Надія Матвєєва, яка постане в зовсім новому амплуа. Глядачам СТБ сподобається!

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: коли вийде новий сезон проєкту

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