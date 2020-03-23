Григорий Решетник: Для меня проект «Неймовірна правда про зірок», как ребенок, который вернулся после учебы за границей

В субботу 4 апреля в эфир телеканала СТБ возвращается любимая программа о жизни звезд ‒ «Неймовірна правда про зірок» с новой парой ведущий ‒ к Григорию Решетнику присоединилась Надежда Матвеева. О том, какие сложности возникали во время съемок, читайте в нашем материале.

Григорий, проект «Неймовірна правда про зірок» возвращается на экраны. Все мы помним его, и вас, в качестве ведущего. Скажите, какие эмоции вы испытываете? Возвращались с радостью?

Да, это было давно. Сначала моей соведущей была Анна Свиридова, но с марта 2011 года я начал вести проект с Надеждой Мейхер-Грановской. Мы проработали до августа 2014 года. Почти 4 года в эфире. Проект был очень популярным. И, признаться, мне до сих пор пишут поклонники… Время от времени я даже выставляю некоторые ностальгические фотографии с Надей в студии. Я очень рад, что проект возвращается на экраны. Для меня это будто мой ребенок учился в университете за границей, а после учебы он возвращается домой. Прошло как раз 5 лет и ребенок уже взрослый, более опытный, он стал еще современнее и более драйвовым. И ему есть что сказать. Поэтому, я очень рад, что снова встречусь со зрителем телеканала СТБ в рамках проекта «Неймовірна правда про зірок».

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Возникали ли у вас во время съемок творческие споры с соведущими ‒ Надеждой Мейхер-Грановской, а теперь с Надеждой Матвеевой? Как вы их решали?

Я пытаюсь быть профессионалом и мне абсолютно комфортно работать и с Надеждой Мейхер, и с Надеждой Матвеевой. Я ценю их талант и творчество. Это нельзя даже назвать работой, это просто наслаждение, отдых и драйв. Споры, может, и возникали, но если вы думаете, что доходило до конфликтов – нет. Это, скорее, некие профессиональные дискуссии. Потому что у профессионалов должна быть своя точка зрения, которую они отстаивают. И это нормально. Ведь вне студии мы друзья. Мы любим и уважаем друг друга. И именно так должно быть.

А что было самым сложным во время съемок?

В самом начале проекта у нас не было студии. Мы записывали программу в одном из торговых центров в Киеве. Собирались ночью, когда закрывался ТЦ и записывали первые выпуски с 23:00 до 6:00 утра, пока люди не выйдут на работу. И так мы где-то работали 2-3 месяца. Потом была небольшая студия на СТО. Это тяжело. Вы всю ночь работаете, а утром вам тоже нужно идти на работу. Но это нас заряжало. Это настоящее телевидение и я это прошел.

А есть какой-то проект, ведущим которого вы хотели бы стать? Возможно, его еще нет на телевидении, но у каждого же есть мечта? Есть ли она у вас?

Да, как и каждый ведущий, я мечтаю об авторском проекте. Он может быть развлекательного характера, или с более сложными жизненными темами. Я убежден, что очень скоро реализую это.

А в каком проекте вы бы никогда не согласились участвовать?

Я не знаю такого проекта, но, мне кажется, что никогда бы не согласился участвовать в проекте, где унижают человеческое достоинство, где переходят на личности, где мы забываем, что мы люди, где забываются естественные человеческие ценности. У меня есть определенные убеждения и я не готов переступать через них ради каких-то творческих амбиций.

А шоу о политике вели бы?

Да, политическое шоу я смог бы вести. Я разбираюсь в политике, я интересуюсь ею и моя сфера позволяет общаться со многими людьми. Но для себя я еще до конца не решил, интересно ли мне это сейчас. Возможно, в будущем я трансформируюсь и в эту область. Мне кажется, политический формат сейчас расширился до такой степени, что, к сожалению, появилось очень много непрофессиональных людей. И непрофессиональных не в политическом плане, а телевизионном. Тем не менее, хочется, чтобы экспертами и ведущими политических шоу, были люди, которые знают телевизионную специфику. Тогда такие форматы будут еще более успешными.

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Вы дружите со многими звездами украинского шоу-бизнеса. Не мешает ли это вам в работе?

Очень классный вопрос, потому что существует некий конфликт интересов. Но само название «Неймовірна правда про зірок» говорит о том, что мы честные и правдивые перед зрителями. Я призываю к тому, чтобы звезды привыкали к нашему проекту. Ведь он побуждает их становиться более открытыми. Это часть их работы. Они ‒ пример для молодежи. Звезды должны быть откровенными. Нельзя на сцене дарить творчество, а потом прятаться и ничего о себе не рассказывать. Каждая звезда должна быть лидером своего мнения. Поэтому, я совершенно спокойно смотрю в глаза своим коллегам. Думаю, нашим звездам стоит приучиться к формату жизни западных звезд, которые привыкли к тому, что они ‒ публичные личности.

Но ни с кем из тех, о ком вы рассказывали в проекте у вас потом отношения не испортились?

Абсолютно. Более того, мы стали еще дружнее. И некоторые говорит: «А почему вы обо мне забыли? Почему не показываете? Давайте запишем интервью». Звезды, если они готовы к правде, рассказывают сами, если не готовы ‒ мы это сделаем за них, потому что это ‒ наша работа. Я в прекрасных отношениях со всеми звездами и у меня нет врагов, слава Богу.

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