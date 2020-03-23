Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Григорій Решетник: Для мене проєкт «Неймовірна правда про зірок», як дитина, яка повернувся після навчання за кордоном

23.03.2020

У суботу 4 квітня в ефір телеканалу СТБ повертається улюблена програма про життя зірок ‒ «Неймовірна правда про зірок» з новою парою ведучих ‒ до Григорія Решетника приєдналася Надія Матвєєва. Про те, які складнощі виникали під час зйомок, читайте в нашому матеріалі.

нппз

Григорію, проєкт «Неймовірна правда про зірок» повертається на екрани. Всі ми пам’ятаємо його, і вас, в якості ведучого. Скажіть, які емоції ви відчуваєте? Поверталися з радістю?

Так, це було давно. Спочатку моєї співведучою була Анна Свірідова, але з березня 2011 року я почав вести проєкт з Надією Мейхер-Грановською. Ми пропрацювали до серпня 2014 року. Майже 4 роки в ефірі. Проєкт був дуже популярним. І, зізнатися, мені досі пишуть шанувальники… Час від часу я навіть виставляю деякі ностальгічні фотографії з Надею в студії. Я дуже радий, що проєкт повертається на екрани. Для мене це ніби моя дитина навчався в університеті за кордоном і після навчання повертається додому. Минуло якраз 5 років і дитина вже доросла, більш досвідчена, стала ще більш сучасною і більш драйвовою. І їй є що сказати. Тому, я дуже радий, що знову зустрінуся з глядачем телеканалу СТБ в рамках проєкту «Неймовірна правда про зірок».

Більше на тему: Шеф-редакторка проєкту «Неймовірна правда про зірок»: В новому сезоні буде ще більше одкровень від зірок

Чи виникали у вас суперечки із співведучими ‒ Надією Мейхер-Грановською, а тепер з Надією Матвєєвою? Як ви їх вирішували?

Я намагаюся бути професіоналом і мені абсолютно комфортно працювати і з Надією Мейхер, і з Надією Матвєєвою. Я ціную їх талант і творчість. Це не можна навіть назвати роботою, це просто насолода, відпочинок і драйв. Суперечки, може, і виникали, але якщо ви думаєте, що доходило до конфліктів ‒ то ні. Це, скоріше, якісь професійні дискусії. Тому що у професіоналів повинна бути своя точка зору, яку вони відстоюють. І це нормально. Адже поза студією ми друзі. Ми любимо і поважаємо один одного. І саме так повинно бути.

А що було найскладнішим під час зйомок?

На самому початку проєкту у нас не було студії. Ми записували програму в одному з торгових центрів Києва. Збиралися вночі, коли закривався ТЦ і записували перші випуски з 23:00 до 6:00 ранку, поки люди не вийдуть на роботу. І так ми десь працювали 2-3 місяці. Потім була невелика студія на СТО. Це важко. Ви всю ніч працюєте, а вранці вам теж потрібно йти на роботу. Але це нас заряжало. Це справжнє телебачення і я це пройшов.

нппз

А є якийсь проєкт, ведучим якого ви хотіли б стати? Можливо, його ще немає на телебаченні, але у кожного ж є мрія? Чи є вона у вас?

Так, як і кожен ведучий, я мрію про авторський проєкт. Він може бути розважального характеру, або з більш складними життєвими темами. Я переконаний, що дуже скоро реалізую це.

А в якому проєкті ви б ніколи не погодилися брати участь?

Я не знаю такого проєкту, але, мені здається, що ніколи б не погодився брати участь у проекті, де принижують людську гідність, де переходять на особистості, де ми забуваємо, що ми люди, де забуваються природні людські цінності. У мене є певні переконання і я не готовий переступати через них заради якихось творчих амбіцій.

А шоу про політику вели б?

Так, політичне шоу я зміг би вести. Я розбираюся в політиці, я цікавлюся нею і моя сфера дозволяє спілкуватися з багатьма людьми. Але для себе я ще до кінця не вирішив, чи цікаво мені це зараз. Можливо, в майбутньому я трансформується і в цю царину. Мені здається, політичний формат зараз розширився до такої міри, що, на жаль, з’явилося дуже багато непрофесійних людей. І непрофесійних не в політичному плані, а телевізійному. Проте, хочеться, щоб експертами і ведучими політичних шоу, були люди, які знають телевізійну специфіку. Тоді такі формати будуть ще більш успішними.

нппз

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: коли вийде новий сезон проєкту

Ви дружите з багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Чи не заважає це вам в роботі?

Дуже класний питання, тому що існує якийсь конфлікт інтересів. Але сама назва «Неймовірна правда про зірок» говорить про те, що ми чесні і правдиві перед глядачами. Я закликаю до того, щоб зірки звикали до нашого проєкту. Адже він спонукає їх ставати більш відкритими. Це частина їх роботи. Вони ‒ приклад для молоді. Зірки повинні бути відвертими. Не можна на сцені дарувати творчість, а потім ховатися і нічого про себе не розповідати. Кожна зірка повинна бути лідером своєї думки. Тому, я абсолютно спокійно дивлюся в очі своїм колегам. Думаю, нашим зіркам варто привчитися до формату життя західних зірок, які звикли до того, що вони ‒ публічні особи.

Але ні з ким із тих, про кого ви розповідали в проєкті у вас потім стосунки не зіпсувалися?

Абсолютно. Більш того, ми стали ще дружніше. І дехто каже: «А чому ви про мене забули? Чому не показуєте? Давайте запишемо інтерв’ю». Зірки, якщо вони готові до правди, розповідають самі, якщо не готові ‒ ми це зробимо за них, тому що це ‒ наша робота. Я в прекрасних стосунках із усіма зірками і в мене немає ворогів. Слава Богу. 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить