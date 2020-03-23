У суботу 4 квітня в ефір телеканалу СТБ повертається улюблена програма про життя зірок ‒ «Неймовірна правда про зірок» з новою парою ведучих ‒ до Григорія Решетника приєдналася Надія Матвєєва. Про те, які складнощі виникали під час зйомок, читайте в нашому матеріалі.

Григорію, проєкт «Неймовірна правда про зірок» повертається на екрани. Всі ми пам’ятаємо його, і вас, в якості ведучого. Скажіть, які емоції ви відчуваєте? Поверталися з радістю?

Так, це було давно. Спочатку моєї співведучою була Анна Свірідова, але з березня 2011 року я почав вести проєкт з Надією Мейхер-Грановською. Ми пропрацювали до серпня 2014 року. Майже 4 роки в ефірі. Проєкт був дуже популярним. І, зізнатися, мені досі пишуть шанувальники… Час від часу я навіть виставляю деякі ностальгічні фотографії з Надею в студії. Я дуже радий, що проєкт повертається на екрани. Для мене це ніби моя дитина навчався в університеті за кордоном і після навчання повертається додому. Минуло якраз 5 років і дитина вже доросла, більш досвідчена, стала ще більш сучасною і більш драйвовою. І їй є що сказати. Тому, я дуже радий, що знову зустрінуся з глядачем телеканалу СТБ в рамках проєкту «Неймовірна правда про зірок».

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Чи виникали у вас суперечки із співведучими ‒ Надією Мейхер-Грановською, а тепер з Надією Матвєєвою? Як ви їх вирішували?

Я намагаюся бути професіоналом і мені абсолютно комфортно працювати і з Надією Мейхер, і з Надією Матвєєвою. Я ціную їх талант і творчість. Це не можна навіть назвати роботою, це просто насолода, відпочинок і драйв. Суперечки, може, і виникали, але якщо ви думаєте, що доходило до конфліктів ‒ то ні. Це, скоріше, якісь професійні дискусії. Тому що у професіоналів повинна бути своя точка зору, яку вони відстоюють. І це нормально. Адже поза студією ми друзі. Ми любимо і поважаємо один одного. І саме так повинно бути.

А що було найскладнішим під час зйомок?

На самому початку проєкту у нас не було студії. Ми записували програму в одному з торгових центрів Києва. Збиралися вночі, коли закривався ТЦ і записували перші випуски з 23:00 до 6:00 ранку, поки люди не вийдуть на роботу. І так ми десь працювали 2-3 місяці. Потім була невелика студія на СТО. Це важко. Ви всю ніч працюєте, а вранці вам теж потрібно йти на роботу. Але це нас заряжало. Це справжнє телебачення і я це пройшов.

А є якийсь проєкт, ведучим якого ви хотіли б стати? Можливо, його ще немає на телебаченні, але у кожного ж є мрія? Чи є вона у вас?

Так, як і кожен ведучий, я мрію про авторський проєкт. Він може бути розважального характеру, або з більш складними життєвими темами. Я переконаний, що дуже скоро реалізую це.

А в якому проєкті ви б ніколи не погодилися брати участь?

Я не знаю такого проєкту, але, мені здається, що ніколи б не погодився брати участь у проекті, де принижують людську гідність, де переходять на особистості, де ми забуваємо, що ми люди, де забуваються природні людські цінності. У мене є певні переконання і я не готовий переступати через них заради якихось творчих амбіцій.

А шоу про політику вели б?

Так, політичне шоу я зміг би вести. Я розбираюся в політиці, я цікавлюся нею і моя сфера дозволяє спілкуватися з багатьма людьми. Але для себе я ще до кінця не вирішив, чи цікаво мені це зараз. Можливо, в майбутньому я трансформується і в цю царину. Мені здається, політичний формат зараз розширився до такої міри, що, на жаль, з’явилося дуже багато непрофесійних людей. І непрофесійних не в політичному плані, а телевізійному. Проте, хочеться, щоб експертами і ведучими політичних шоу, були люди, які знають телевізійну специфіку. Тоді такі формати будуть ще більш успішними.

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Ви дружите з багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Чи не заважає це вам в роботі?

Дуже класний питання, тому що існує якийсь конфлікт інтересів. Але сама назва «Неймовірна правда про зірок» говорить про те, що ми чесні і правдиві перед глядачами. Я закликаю до того, щоб зірки звикали до нашого проєкту. Адже він спонукає їх ставати більш відкритими. Це частина їх роботи. Вони ‒ приклад для молоді. Зірки повинні бути відвертими. Не можна на сцені дарувати творчість, а потім ховатися і нічого про себе не розповідати. Кожна зірка повинна бути лідером своєї думки. Тому, я абсолютно спокійно дивлюся в очі своїм колегам. Думаю, нашим зіркам варто привчитися до формату життя західних зірок, які звикли до того, що вони ‒ публічні особи.

Але ні з ким із тих, про кого ви розповідали в проєкті у вас потім стосунки не зіпсувалися?

Абсолютно. Більш того, ми стали ще дружніше. І дехто каже: «А чому ви про мене забули? Чому не показуєте? Давайте запишемо інтерв’ю». Зірки, якщо вони готові до правди, розповідають самі, якщо не готові ‒ ми це зробимо за них, тому що це ‒ наша робота. Я в прекрасних стосунках із усіма зірками і в мене немає ворогів. Слава Богу.

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