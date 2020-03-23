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«Ніщо не трапляється двічі»: кількість серій і графік виходу фільму

23.03.2020

Вже сьогодні, 16 березня, о 20:05 відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Скільки незабутніх серій нам приготувала Оксана Байрак і який графік трансляції фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.

16 березня о 20:05 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Перша частина багатосерійного фільму закінчилася трьома крапками. Глядачі з нетерпінням чекали продовження. Щоб все згадати і отримати повне задоволення, ми побачимо всі 24 серії «Ніщо не трапляється двічі».

Нагадаємо, що історія героїв фільму «Ніщо не трапляється двічі» починається в невеликому військовому селищі на самому кордоні. Але тихим і мирним містечко тільки здається на перший погляд. Маленька країна зі своїми правилами, де є місце пристрасті, любові, вірності та зраді. Перед героями стоять важкі рішення і фатальні зустрічі, які приведуть до випробувань… або ж до великого кохання?

Багатосерійний фільм Оксани Байрак буде виходити відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:05.

Більше на тему: «Ніщо не трапляється двічі» продовження: актори фільму

Графік виходу фільму

  • 16 березня  1, 2 серії

Фільм Ніщо не трапляється двічі – 1 серія від 16.03.2020
Фільм Ніщо не трапляється двічі – 2 серія від 16.03.2020

  • 17 березня  3, 4 серії
  • 18 березня  5, 6 серії
  • 19 березня  7, 8 серії
  • 23 березня  9, 10 серії
  • 24 березня  11, 12 серії
  • 25 березня  13, 14 серії
  • 26 березня  15, 16 серії
  • 30 березня ‒ 17, 18 серії
  • 31 березня  19, 20 серії
  • 1 квітня  21, 22 серії
  • 2 квітня  23, 24 серії

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