Вже сьогодні, 16 березня, о 20:05 відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Скільки незабутніх серій нам приготувала Оксана Байрак і який графік трансляції фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.

16 березня о 20:05 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Перша частина багатосерійного фільму закінчилася трьома крапками. Глядачі з нетерпінням чекали продовження. Щоб все згадати і отримати повне задоволення, ми побачимо всі 24 серії «Ніщо не трапляється двічі».

Нагадаємо, що історія героїв фільму «Ніщо не трапляється двічі» починається в невеликому військовому селищі на самому кордоні. Але тихим і мирним містечко тільки здається на перший погляд. Маленька країна зі своїми правилами, де є місце пристрасті, любові, вірності та зраді. Перед героями стоять важкі рішення і фатальні зустрічі, які приведуть до випробувань… або ж до великого кохання?

Багатосерійний фільм Оксани Байрак буде виходити відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:05.

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Графік виходу фільму

16 березня ‒ 1, 2 серії

Фільм Ніщо не трапляється двічі – 1 серія від 16.03.2020

Фільм Ніщо не трапляється двічі – 2 серія від 16.03.2020

17 березня ‒ 3, 4 серії

3, 4 серії 18 березня ‒ 5, 6 серії

5, 6 серії 19 березня ‒ 7, 8 серії

7, 8 серії 23 березня ‒ 9, 10 серії

9, 10 серії 24 березня ‒ 11, 12 серії

11, 12 серії 25 березня ‒ 13, 14 серії

13, 14 серії 26 березня ‒ 15, 16 серії

15, 16 серії 30 березня ‒ 17, 18 серії

17, 18 серії 31 березня ‒ 19, 20 серії

19, 20 серії 1 квітня ‒ 21, 22 серії

21, 22 серії 2 квітня ‒ 23, 24 серії

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