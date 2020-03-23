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«Ніщо не трапляється двічі»: кількість серій і графік виходу фільму
Вже сьогодні, 16 березня, о 20:05 відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Скільки незабутніх серій нам приготувала Оксана Байрак і який графік трансляції фільму на телеканалі СТБ? Детальніше читайте в матеріалі.
16 березня о 20:05 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра фільму «Ніщо не трапляється двічі». Перша частина багатосерійного фільму закінчилася трьома крапками. Глядачі з нетерпінням чекали продовження. Щоб все згадати і отримати повне задоволення, ми побачимо всі 24 серії «Ніщо не трапляється двічі».
Нагадаємо, що історія героїв фільму «Ніщо не трапляється двічі» починається в невеликому військовому селищі на самому кордоні. Але тихим і мирним містечко тільки здається на перший погляд. Маленька країна зі своїми правилами, де є місце пристрасті, любові, вірності та зраді. Перед героями стоять важкі рішення і фатальні зустрічі, які приведуть до випробувань… або ж до великого кохання?
Багатосерійний фільм Оксани Байрак буде виходити відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:05.
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Графік виходу фільму
- 16 березня ‒ 1, 2 серії
Фільм Ніщо не трапляється двічі – 1 серія від 16.03.2020
Фільм Ніщо не трапляється двічі – 2 серія від 16.03.2020
- 17 березня ‒ 3, 4 серії
- 18 березня ‒ 5, 6 серії
- 19 березня ‒ 7, 8 серії
- 23 березня ‒ 9, 10 серії
- 24 березня ‒ 11, 12 серії
- 25 березня ‒ 13, 14 серії
- 26 березня ‒ 15, 16 серії
- 30 березня ‒ 17, 18 серії
- 31 березня ‒ 19, 20 серії
- 1 квітня ‒ 21, 22 серії
- 2 квітня ‒ 23, 24 серії