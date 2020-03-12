Вже 16 березня ми побачимо продовження фільму королеви мелодрам Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». У картині зіграли як молоді початківці, так і добре знайомі глядачам зіркові актори. Детальніше про акторів продовження фільму «Ніщо не трапляється двічі» читайте в матеріалі.

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Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич — українська актриса і модель. Народилася 18 вересня 1994 року. Студентка Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Кар’єра в кіно почалася з епізодичної ролі в серіалі «Жіночий лікар-2». На сьогоднішній день Катерина — затребувана актриса, яка отримує запрошення в усі цікаві та гучні проекти. На рахунку Катерини 32 ролі у фільмах і серіалах. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» зіграє відразу двох персонажів — Катерину Богданову та її дочку Машу.

Антон Батирев

Актор театру і кіно Антон Батирев широко відомий публіці. З дитинства хлопець мріяв про акторську кар’єру, хоча батьки пророкували йому професію архітектора або хіміка. Закінчив театральний інститут Саратовської державної консерваторії ім. Л. В. Собінова, навчався на курсі Римми Белякової. Після закінчення навчального закладу був прийнятий в трупу ТЮГу імені Кисельова. Театральні ролі були гідно оцінені критиками. У 2008 році чоловік спробував себе в кінематографі. Яскраві ролі, харизма і талант зробили Антона затребуваним артистом. У продовженні фільму«Ніщо не трапляється двічі» зіграє Вадима Огнєва.

Максим Дрозд

Максим народився в акторській сім’ї в Одесі, тому не дивно, що з ранніх років мріяв про акторську кар’єру. З першого разу не пройшов за конкурсом до театрального навчального закладу. Відслуживши в армії, вирушив до Москви спробувати свої сили в школу-студію МХАТ. Максим став студентом акторської майстерні Авангарда Леонтьєва. Сьогодні на рахунку артиста понад 100 ролей в кіно. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» зіграє начальника застави майора Калініна.

Валентин Томусяк

Валентин Томусяк — український актор театру і кіно. Народився 20 січня 1983 року. Закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня В. Судина. Актор Київського ТЮГу на Липках. Лауреат Держпремії Кабінету Міністрів України ім. Лесі Українки. В продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» Валентину дісталася роль чоловіка Каті Богданової — Дмитра.

Надія Мейхер-Грановська

Надія Мейхер-Грановська — українська співачка, актриса, телеведуча і дизайнер. Народилася 10 квітня 1982 року. З раннього віку Надія проявляла інтерес до музики і танців. Як співачка реалізувала себе в складі популярного гурту «ВІА Гра», а також як сольна виконавиця. Була ведучою програми «Неймовірні історії кохання» і «Неймовірна правда про зірок» на телеканалі СТБ. Брала участь у багатьох новорічних мюзиклах і знялася в декількох фільмах. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» зіграє Раїсу.

Ірина Єфремова

Актриса театру і кіно народилася 25 жовтня 1980 року. Закінчила Державний інститут театрального мистецтва, майстерня П. Хомського. Після закінчення інституту стала актрисою Державного театру кіноактора. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» зіграє директора дитячого будинку Ірину.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов – український актор театру і кіно. Одесит з дитинства точно знав, що народжений стати справжньою зіркою кінематографу. Саме в студентські роки біографія Григорія Бакланова поповнилася першими ролями в театрі і кіно. Під час навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого він активно знімався в українських фільмах і серіалах. Дебют Григорія на екранах відбувся в короткометражному фільмі «Зустріч». Після закінчення університету Григорій став актором Нового театру на Печерську. У продовженні фільму «Ніщо не трапляється двічі» зіграє Гліба.

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Джерело фото: соціальні мережі акторів

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