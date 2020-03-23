Уже сегодня, 16 марта, в 20:05 состоится премьера фильма «Ничто не случается дважды». Сколько незабываемых серий нам приготовила Оксана Байрак и какой график трансляции фильма на телеканале СТБ? Подробнее читайте в материале.

16 марта в 20:05 на телеканале СТБ состоится премьера фильма «Ничто не случается дважды». Первая часть многосерийного фильма закончилась многоточием. Зрители с нетерпением ждали продолжения. Чтобы все вспомнить и получить полное удовольствие, мы увидим все 24 серии «Ничто не случается дважды».

Напомним, что история героев фильма «Ничто не случается дважды» начинается в небольшом военном поселке на самой границе. Но тихим и мирным городок только кажется на первый взгляд. Маленькая страна со своими правилами, где есть место страсти, любви, верности и измене. Перед героями стоят трудные решения и роковые встречи, которые приведут к испытаниям… или же к большой любви?

Многосерийный фильм Оксаны Байрак будет выходить сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:05.

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График выхода фильма

16 марта ‒ 1, 2 серии

Фильм Ничто не случается дважды – 1 серия от 16.03.2020

Фильм Ничто не случается дважды – 2 серия от 16.03.2020

17 марта ‒ 3, 4 серии

18 марта ‒ 5, 6 серии

19 марта ‒ 7, 8 серии

23 марта – 9, 10 серии

24 марта – 11, 12 серии

25 марта – 13, 14 серии

26 марта – 15, 16 серии

30 марта – 17, 18 серии

31 марта – 19, 20 серии

1 апреля – 21, 22 серии

2 апреля – 23, 24 серии

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