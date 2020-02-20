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Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт

20.02.2020

Учасники вокального проєкту «Х-Фактор» український гурт Mountain Breeze записав пісню з відомим саунд-продюсером Томашем Лукачем під назвою «Бути з тобою». Всі деталі читайте в матеріалі.

звездные новости

Українська поп-рок група Mountain Breeze презентувала пісню «Бути з тобою». Це вже друга робота в рамках підготовки до виходу повномасштабного альбому колективу.

Mountain Breeze починали свій шлях з українського шоу «Х-Фактор», в якому хлопці  дійшли до фіналу. Після цього за їх продюсування взявся Андрій Данилко, з яким гурт випустив свій дебютний альбом. Минулого року Mountain Breeze прийняли нелегке рішення продовжувати займатися творчістю самостійно, без підтримки продюсерських центрів.

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Дебютним треком у новому амплуа стала пісня «Why Do not We», яку гурт зробив повністю самостійно. «Бути з тобою» – іще більш амбітна робота. Для її створення гурт запросив Томаша Лукача. Лукач – відомий саунд-продюсер, який активно працює з такими зірками як Йолка, Віра Брежнєва і Eshtar.

звездные новости

«Бути з тобою» – це наша друга пісня російською мовою. Ми записали демку за день на домашній студії. Вона вийшла більш фатальною. Потім нас познайомили з Томашем. Ми вирішили зробити цю пісню разом з ним, після чого вона стала більш танцювальною. Ця композиція трохи відрізняється від нашого попереднього альбому і творчості в цілому. Наше нове звучання – експеримент і бажання показати нових Mountain Breeze», – розповів фронтмен гурту Саша Біляк.

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«Ідея пісні в тому, що кожна людина хоче бути щасливою, а джерело щастя і сенс життя – це любов. Все інше вже не так важливо, аби бути поруч із тими, з ким ти відчуваєш себе щасливим», – каже Саша.

Mountain Breeze планують випуск кліпу на новий трек, а також старанно працюють над записом свого першого повноформатного альбому в якості незалежних артистів.

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