Відомий український гурт The Hardkiss, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2016, представив новий кліп на пісню «Косатка». Прем’єра відбулася в YouTube 19 лютого. Детальніше читайте в матеріалі.

Цей Композиція гурту The Hardkiss «Косатка» є своєрідним продовженням пісні «Жива». Сингл увійде до майбутнього альбому, прем’єра якого запланована на 2021 рік. Як зізнається фронтвумен гурту Юлія Саніна, пісня була написана в новорічну ніч:

«Косатка — це не просто пісня, це стан. Це розповідь людини, яка хоче побачити світ іншими очима, поглянути на речі під іншим кутом зору. Побути кимось іншим, наприклад, косаткою. У кожного з нас, на відміну від тварин, стільки можливостей, але, на жаль, використовуємо ми їх так рідко. Косатка може тільки мріяти побачити світ. Побачити далекі країни, поля за океаном та нові міста. Саме про це вона мріє і співає».

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