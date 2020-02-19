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Группа The Hardkiss представила новый клип на сингл «Косатка»
Известная украинская группа The Hardkiss, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2016, представила новый клип на песню «Косатка». Премьера состоялась в YouTube 19 февраля. Детальнее читайте в материале.
Композиция группы The Hardkiss «Косатка» является своеобразным продолжением песни «Жива». Cингл войдет в будущий альбом, премьера которого запланирована на 2021 год. Как признается фронтвумен группы Юлия Санина, песня была написана в новогоднюю ночь:
«Косатка — это не просто песня, это состояние. Это рассказ человека, который хочет увидеть мир другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет».
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