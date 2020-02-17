Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

24 серпня, в День Незалежності України, на НСК «Олімпійський» відбудеться грандіозний концерт учасників вокального проєкту «Х-фактор» українського гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Окрім того популярний рок-колектив готує стадіонне шоу у Львові. Режисером-постановником став Герман Нєнов, який працює з топовими артистами країни — Олею Поляковою, NK (Настею Каменських), Наталею Могилевською, DZIDZIO, Время и Стекло і багатьма іншими. Детальніше читайте в матеріалі.

Режисер-постановник Герман Нєнов також постійно співпрацює з великими телевізійними преміями (M1 Music Awards) і телевізійними шоу. А ось на стадіоні буде працювати вперше. Режисер зізнається, що прийдешнє шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для нього — величезний експеримент.

«В основному, я працював з поп-дівами української сцени. Чоловічий рок-гурт — це для мене, в принципі, виклик, — зізнався український режисер. — Також шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стане моїм першим досвідом роботи на стадіоні. Технологічно НСК «Олімпійський» — один із найскладніших майданчиків в Україні. І під час постановки шоу потрібно врахувати величезну кількість фактів. Лише одиниці режисерів-постановників у нашій країні мали можливість попрацювати на такому майданчику. І це дуже велика відповідальність для мене. Зробити шоу на НСК «Олімпійський» завжди було моєю мрією і я дуже радий, що вона здійснюється саме напередодні п’ятиріччя моєї роботи у великому шоу-бізнесі».

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За словами режисера, сцена, яку змонтують на НСК «Олімпійський», буде складатися з шести сценічних майданчиків. Кожен із них матиме свою фішку і стане яскравим елементом шоу. Режисер обіцяє грандіозне світлове шоу і неймовірної краси віджеінг. На стадіон привезуть більше шести сотень квадратних метрів світлодіодних екранів. У шоу будуть задіяні новітні графічні технології. Віджеінг буде поєднуватися з онлайн-трансляціями артистів на великі екрани. Всі декорації для шоу будуть індивідуально виготовлятися провідними українськими фахівцями. Сценічне обладнання важить майже сто тонн, а звукове за своїми обсягами буде відповідати тому, що його використовував на своєму концерті гурт KISS.

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