Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

24 августа, в День Независимости Украины, на НСК «Олимпийский» состоится грандиозный концерт участников вокального проекта «Х-фактор» украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Кроме того популярный рок-коллектив готовит стадионное шоу во Львове. Режиссером-постановщиком стал Герман Ненов, который работает с топовыми артистами страны — Олей Поляковой, NK (Настей Каменских), Натальей Могилевской, DZIDZIO, Время и Стекло и многими другими. Подробнее читайте в материале.

Режиссер-постановщик Герман Ненов также сотрудничает с крупными телевизионными премиями (M1 Music Awards) и телевизионными шоу. А вот на стадионе будет работать впервые. Режиссер признается, что грядущее шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для него — огромнейший эксперимент.

«В основном, я работал с поп-дивами украинской сцены, мужская рок-группа — это для меня, в принципе, вызов, — признался украинский режиссер. — Также шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станет моим первым опытом работы на стадионе. Технологически НСК «Олимпийский» — одна из самых сложных площадок в Украине. И во время постановки шоу нужно будет учесть огромное количество фактов. Лишь единицы режиссеров-постановщиков в нашей стране имели возможность поработать на такой площадке. И это очень большая ответственность для меня. Сделать шоу на НСК «Олимпийский» всегда было моей мечтой и я очень рад, что она сбывается именно в канун пятилетия моей работы в большом шоу-бизнесе».

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По словам режиссера, сцена, которую смонтируют на НСК «Олимпийский», будет состоять из шести сценических площадок. Каждая из них будет иметь свою фишку и станет ярким элементом шоу. Режиссер обещает грандиозное световое шоу и невероятной красоты виджеинг. На стадион привезут более шести сотен квадратных метров светодиодных экранов. В шоу будут задействованы новейшие графические технологии. Виджеинг будет совмещаться с онлайн-трансляциями артистов на большие экраны. Все декорации для шоу будут индивидуально изготавливаться ведущими украинскими специалистами. Сценическое оборудование весит почти сто тонн, а звуковое по своим объемам будет соответствовать тому, что его использовала на своем концерте группа KISS.

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