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Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

20.02.2020

Участники вокального проекта «Х-Фактор» украинская группа Mountain Breeze записали песню с известным саунд-продюсером Томашем Лукачем под названием «Быть с тобой». Все детали читайте в материале. 

звездные новости

Украинская поп-рок группа Mountain Breeze презентовала песню «Быть с тобой». Это уже вторая работа в рамках подготовки к выходу полномасштабного альбома коллектива. 

Mountain Breeze начинали свой путь с украинского шоу «Х-Фактор», в котором дошли до финала. После этого за их продюсирование взялся Андрей Данилко, с которым руппа выпустила свой дебютный альбом. В прошлом году Mountain Breeze приняли нелегкое решение продолжать заниматься творчеством самостоятельно, без поддержки продюсерских центров.

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Дебютным треком в новом амплуа стала песня «Why Don’t We», которую группа сделала полностью самостоятельно. «Быть с тобой» – еще более амбициозная работа. Для ее создания группа пригласила Томаша Лукача. Лукач – известный саунд-продюсер, который активно работает с такими звездами как Елка, Вера Брежнева и Eshtar.

звездные новости

«Быть с тобой» – это наша вторая песня на русском языке. Мы записали демку за день на домашней студии. Она вышла более роковой. Затем нас познакомили с Томашем. Мы решили сделать эту песню вместе с ним, после чего она стала более танцевальной. Эта композиция немного отличается от нашего предыдущего альбома и творчества в целом. Наше новое звучание – эксперимент и желание показать новых Mountain Breeze», – рассказал фронтмен группы Саша Беляк.

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«Идея песни в том, что каждый человек хочет быть счастливым, а источник счастья и смысл жизни – это любовь. Все остальное уже не так важно, лишь бы быть рядом с теми, с кем ты чувствуешь себя счастливым», – говорит Саша. 

Mountain Breeze планируют выпуск клипа на новый трек, а также усердно работают над записью своего первого полноформатного альбома в качестве независимых артистов.

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