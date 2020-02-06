Не минуло й тижня, як молода та прогресивна співачка Jerry Heil представила загалу свою конкурсну композицію для участі у Нацвідборі на Євробачення-2020. Трек «Vegan» вже приніс амбітній зірці Інстаграму понад 300 тисяч переглядів! Однак, крім утішних коментарів, Яна отримала й трішки хейту. Які коментарі роздратували Jerry Heil та як улюблениця молоді відповідала на критику? Дивіться просто зараз!

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Video: Трек «Vegan» лікує від коронавірусу? Jerry Heil відповіла на запитання хейтерів у «Щоденниках Євробачення» Щоденники Євробачення: учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 перед першим півфіналом відповіла хейтерам. Щоденники Євробачення з Jerry Heil - в матеріалі

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