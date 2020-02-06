22 січня відбулося жеребкування перед стартом Нацвідбору на Євробачення-2020. Усі учасники отримали свій номер, який визначив порядок їхніх виступів. Перший півфінал відбудеться 8 лютого. Хто з учасників цього дня боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2020 — читайте в нашому матеріалі.

Заявки на Нацвідбір на Євробачення-2020 прийнято, порядок виступів артистів вже визначено. Попереду їх чекає серйозне змагання за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. 8 лютого, в суботу, відбудеться перший півфінал, в якому виступлять 8 із 16 учасників шоу:

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Читайте в нашому матеріалі коротку інформацію про кожного з учасників: чим вони відомі та які пісні готують, щоб вразити журі та глядачів Нацвідбору.

[О] — київський колектив, який працює в напрямі «поп-музика майбутнього». Свого часу кожен із його учасників працював з великою кількістю відомих артистів. Гурт сколихнув український інтернет в 2017 році своєю піснею «Мушечки». Унікальне звучання та сміливі музичні експерименти забезпечують музикантам заслужену увагу ЗМІ і виступи на найбільших українських фестивалях.

Jerry Heil — вегетаріанка з сім’ї м’ясників, українська співачка, відеоблогерка, авторка і композиторка. Дівчина за рік встигла стати «Проривом року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриттям року» за версією журналу Viva, номінантом на музичну премію YUNA-2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

Katya Chilly — відома українська виконавиця, посол толерантності UNDP Ukraine, етнограф, антрополог, фольклорист. Автор міжнародного медіапроєкту «Дао де Цзин по-українськи», засновниця та ініціаторка всесвітнього марафону співу корінних народів «Вихід на нову парадигму. Маніфест Миру», а також засновниця й авторка освітнього курсу з музикології «Звук як система координат».

KRUTЬ — співачка і бандуристка. Справжнє ім’я — Марина Круть. Дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на бандурі, який посилюється незвичайним голосом. На рахунку Марини 3 альбоми. Останній «Albino» вийшов у жовтні 2019 року і став новою вершиною у творчості співачки. Саме в ньому KRUTЬ знайшла компроміс між електронним саундом і старовинним інструментом навколо свого самобутнього голосу.

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Go-A — український гурт, який поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани й етнічний фолк. Музичний драйв у стилі електронного звучання та народного вокалу відрізняє їх від інших гуртів. Це і стало основною ідеєю створення проєкту в 2011 році. Свою популярність «Gо-A» отримав після виходу синглу «Веснянка», який здобув перемогу в конкурсі «The Best Track in Ukraine». Трек потрапив у ротацію головної танцювальної хвилі України — «KissFM» в хіт-параді «10Danсe», де протримався 4 місяці, з яких 6 тижнів займав 1 місце.

CLOUDLESS — бойз-бенд, що складається з трьох сміливих і яскравих виконавців, яких неможливо порівняти з жодним гуртом: на межі Coldplay і революціонерів Sex Pistols. Широку популярність колектив отримав у 2017 році завдяки пісні «Між світами», що стала саундтреком до серіалу «Школа». Також пісні CLOUDLESS можна почути в серіалах і розважальних шоу.

GIO — молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. За свій творчий шлях GIO встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України — «Х-фактор» і «Голос Країни», співав з оркестром «Lords of The Sound».

Assol — молода українська співачка, яка стала популярною ще в ранньому дитинстві. Свою кар’єру дівчина почала в п’ять років і досягла на той час великих успіхів в українському шоу-бізнесі. Перший відеокліп був знятий на пісню «Червоні вітрила». У 2000 році у юної співачки вийшов однойменний студійний альбом, а через рік — концертна програма «Зірка Ассоль».

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