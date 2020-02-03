Сьогодні, 3 лютого, на телеканалі СТБ знову вийде серіал «З вовками жити» — історія юної дівчини Єви, яка ніколи не знала своїх батьків і вже в чотирирічному віці потрапила в зграю злочинців. Режисер-постановник «З вовками жити» Віра Яковенко розповіла про зйомки серіалу. Детальніше читайте в інтерв’ю.

З вовками жити – 1 серія дивитися онлайн

Віро, розкажіть, як виникла ідея створення серіалу «З вовками жити»? Чому вас надихнула саме історія Олівера Твіста?

Ідея фільму належить автору сценарію та продюсеру Тетяні Олександрівні Гнєдаш. Це історія сучасного Олівера Твіста, але в жіночому образі. Обставини, які долають герой книги та героїня фільму, – схожі. Це насичена пригодницька драма із сильним соціальним акцентом, тому що піднімає питання про те, чи може людина, яка виросла в злочинному оточенні, стати порядною, чи «вовча зграя» затягне її назад. Але важливо розуміти, що це не екранізація. Те, що головна героїня – дівчина, піднімає глобальне питання про місце і позицію жінки в сучасному світі. Чи є усе ще актуальною мрія зустріти принца і вийти заміж? Чи сучасна жінка повинна розраховувати перш за все на себе, на свої уміння і таланти і прокладати собі дорогу самостійно? У фільмі протиставляються головна героїня Єва та її зведена сестра Катя. У цьому випадку серіал несе яскраво виражену феміністичну позицію і дуже актуальний для сучасності. Тому під час підготовки я відштовхувалася не стільки від роману, скільки працювала над тим, щоб склався акторський ансамбль і важлива для цієї історії сильна жіноча лінія.

Чого глядачам чекати від серіалу «З вовками жити»?

«З вовками жити» – картина про життєвий шлях молодої дівчини, яка волею долі з ранніх років опинилася у злочинному оточенні. Вона намагається вирватися зі своєї рідної «вовчої» зграї і йти своєю дорогою. Це історія про силу духу і віру у власні сили, які допомагають подолати, здавалося б, нездоланні перешкоди.

Дивитися онлайн серіал З вовками жити – 2 серія

Більше на тему: «З вовками жити»: телеканал СТБ покаже український серіал

Як підбирали акторів? Можливо, якийсь актор спочатку асоціювався із певним персонажем і ви його затвердили без кастингу?

Процес проб був ґрунтовним і тривав близько півтора місяця. Серіал зачіпає різні часові періоди і життєві етапи головної героїні Єви, і в кожному з них є свої герої. Тож другорядних персонажів виявилося досить багато, і всі яскраві та різносторонні. Підготовчий період дозволив провести проби на всіх героїв, навіть епізодичних. Перш за все потрібно було зібрати основний склад, щоб склався гармонійний ансамбль. Після одиночних проб ми проводили парні проби, і тільки тоді визначалися із персонажами і паралельно стверджували їх і шукали далі. Хочу сказати, що в цьому процесі якихось серйозних непорозумінь між мною і Тетяною Олександрівною не було. Виконавицю Єви в дитинстві ми знайшли не одразу. Після нешвидких пошуків нею стала Евеліна Соловйова. «З вовками жити» став її дебютом. Після затвердження було опрацювання образів. Наприклад, в обох актрис – Насті Рули і Лізи Цілик – волосся було схожих відтінків. Для участі в проекті Лізі довелося перефарбувати волосся у русявий колір. А персонажу Миті Гаврилова в дорослому віці ми придумали шрам на обличчі. Всі актори, які з’являлися у серіалі в молодості та в зрілому віці, проходили потім окремі проби із гриму та костюму. Майже з усіма виконавцями головних ролей ми зустрічалися до зйомок і обговорювали драматичний шлях їхніх персонажів. Тому до моменту зйомок усі були достатньо знайомі і з матеріалом, і один з одним.

Що було найскладнішим у роботі над цим серіалом?

Було і складно, і легко водночас. Мені все було в радість, тому що історія і акторський склад мене надихнули. Сцени були різні: і трюкові, і з дітьми, і сильні емоційно, тому що сценарій дуже насичений. Складно було встигнути вкласти всі свої ідеї в обмежений час зйомок. Мені та оператору-постановнику Олександру Шилову як творчим людям хотілося мати більше часу, тому що було з ким і заради чого відточувати матеріал.

Ви одразу спрацювалися із командою та акторами? Яка атмосфера панувала на майданчику під час зйомок?

Як я вже сказала, ми з акторами достатньо пропрацювали матеріал під час підготовки, з багатьма я працювала раніше або дуже хотіла попрацювати, і ось, це сталося. Усі актори працювали дуже щиро, і я щаслива, що сформувалася така команда, і не лише акторський склад, а й уся знімальна група. Я вдячна всім і кожному за цей досвід. Атмосфера була робоча і зосереджена, були, звичайно, і труднощі, але всі працювали на загальний результат.

Розкажіть про знімальні дні, що найбільше запам’яталися?

Ви знаєте, в такому проекті весь знімальний період проноситься перед очима дуже швидко, тому що кожна зміна важка і весела по-своєму. Був ряд сюрпризів, які ставлять тебе в глухий кут і потрібно терміново підключати план «Б». Такі ситуації траплялися доволі часто: різко випав сніг, коли осінні сцени ще не закінчені, у маленької Єви раптово випав передній зуб, а початок сцени вже знято із зубом, раритетна машина одного з головних героїв, яка потрапила в аварію, а сцен з нею ще багато, а іншої такої у Києві та області немає… Це завжди такі квести для режисера, коли одночасно відчуваєш цілу бурю емоцій!

Що глядачі винесуть для себе із серіалу «З вовками жити»? Яка його основна думка, на ваш погляд?

Основна думка – кожна людина, незалежно від свого походження, здатна самостійно розпоряджатися своєю долею, як би це важко не здавалося і які б перешкоди йому (їй) не траплялися на шляху. Ця думка дуже своєчасна і, я впевнена, знайде відгук у глядача.

Дивитися багатосерійний фільм З вовками жити

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ