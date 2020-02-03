Сегодня, 3 февраля, на телеканале СТБ вновь выйдет сериал «С волками жить» — история юной девушки Евы, которая никогда не знала своих родителей и уже в четырехлетнем возрасте попала в шайку преступников. Режиссер-постановщик «С волками жить» Вера Яковенко рассказала о съемках сериала. Подробнее читайте в интервью.

С волками жить – 1 серия смотреть онлайн

Вера, расскажите, как возникла идея создания сериала «С волками жить»? Почему вас вдохновила именно история Оливера Твиста?

Идея фильма принадлежит автору сценария и продюсеру Татьяне Александровне Гнедаш. Это история современного Оливера Твиста, но в женском обличии. Обстоятельства, которые преодолевают герой книги и героиня фильма, — схожи. Это насыщенная приключенческая драма с сильным социальным акцентом, потому что поднимает вопрос о том, может ли человек, выросший в преступном окружении, стать порядочным или «волчья стая» затянет его обратно. Но важно понимать, что это не экранизация. То, что главная героиня — девушка, поднимает глобальный вопрос о месте и позиции женщины в современном мире. Является ли все еще актуальной мечта встретить принца и выйти замуж? Или современная женщина должна рассчитывать прежде всего на себя, на свои умения и таланты и прокладывать себе дорогу самостоятельно? В фильме противопоставляются главная героиня Ева и ее сводная сестра Катя. В этом отношении сериал несет ярко выраженную феминистическую позицию и очень актуален для современности. Потому при подготовке я отталкивалась не столько от романа, сколько работала над тем, чтобы сложился актерский ансамбль и важная для этой истории сильная женская линия.

Чего зрителям ждать от сериала «С волками жить»?

«С волками жить» — картина о жизненном пути молодой девушки, которая волей судьбы с малых лет оказалась в преступном окружении. Она пытается вырваться из своей родной «волчьей» стаи и идти своей дорогой. Это история о силе духа и вере в собственные силы, которые помогают преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия.

Смотреть онлайн сериал С волками жить – 2 серия

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Как подбирали актеров? Возможно, какой-то актер изначально ассоциировался с определенным персонажем и вы его утвердили без кастинга?

Процесс проб был основательным и длился около полутора месяца. Сериал затрагивает различные временные периоды и жизненные этапы главной героини Евы, и в каждом из них есть свои герои. Так что второстепенных персонажей оказалось довольно много, и все яркие и разносторонние. Подготовительный период позволил провести пробы на всех героев, даже эпизодических. Прежде всего нужно было собрать основной состав, чтобы сложился гармоничный ансамбль. После одиночных проб мы проводили парные пробы, и только тогда определялись с персонажами и попутно утверждали их и искали дальше. Хочу сказать, что в этом процессе каких-то ярых разногласий между мной и Татьяной Александровной не было. Исполнительницу Евы в детстве мы нашли не сразу. После небыстрых поисков ею стала Эвелина Соловьева. «С волками жить» стал ее дебютом. После утверждения шла проработка образов. Например, у обеих актрис – Насти Рулы и Лизы Цилык – волосы были похожих оттенков. Для участия в проекте Лизе пришлось перекрасить волосы в русый цвет. А персонажу Мити Гаврилова во взрослом возрасте мы придумали шрам на лице. Все актеры, которые появлялись в сериале в молодости и в зрелом возрасте, проходили затем отдельные пробы по гриму и костюму. Почти со всеми исполнителями главных ролей мы встречались до съемок и проговаривали драматический путь их персонажей. Потому к моменту съемок все были достаточно знакомы и с материалом, и друг с другом.

Что было самым сложным в работе над этим сериалом?

Было и сложно, и легко одновременно. Мне все было в радость, потому что история и актерский состав меня вдохновили. Сцены были разные: и трюковые, и с детьми, и сильные эмоционально, потому что сценарий очень насыщенный. Сложным было успеть вложить все свои идеи в ограниченное съемочное время. Мне и оператору-постановщику Александру Шилову как творческим людям хотелось иметь больше времени, потому что было с кем и ради чего оттачивать материал.

Вы сразу сработались с командой и актерами? Какая атмосфера царила на площадке во время съемок?

Как я уже сказала, мы с актерами достаточно проработали материал во время подготовки, со многими я работала ранее либо очень хотела поработать, и вот, это случилось. Все актеры работали очень искренне, и я счастлива, что сформировалась такая команда, и не только актерский состав, но и вся съемочная группа. Я благодарна всем и каждому за этот опыт. Атмосфера была рабочая и сосредоточенная, были, конечно, и трудности, но все работали на общий результат.

Расскажите о самом запоминающемся или трудном съемочном дне?

Вы знаете, в таком проекте весь съемочный период проносится перед глазами пестрой вереницей, потому что каждая смена трудная и веселая по-своему. Был ряд сюрпризов, которые ставят тебя в тупик, и нужно срочно подключать план «Б». Таких ситуаций случалось достаточно: резко выпавший снег, когда осенние сцены еще не закончены, у маленькой Евы внезапно выпал передний зуб, а начало сцены-то снято с зубом, раритетная машина одного из главных героев, которая попала в аварию, а сцен с ней еще много и второй такой в Киеве и области нет… Это всегда такие квесты для режиссера, когда одновременно испытываешь целую бурю эмоций!

Что зрители вынесут для себя из сериала «С волками жить»? Какая его основная мысль, на ваш взгляд?

Основная мысль – каждый человек, независимо от своего происхождения, способен самостоятельно распоряжаться своей судьбой, как бы это трудно ни казалось и какие бы козни ему (ей) ни строили на пути. Эта мысль очень своевременная и, я уверена, найдет отклик у зрителя.

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