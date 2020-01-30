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Євробачення-2020: організатори представили дизайн сцени

30.01.2020

Підготовка сцени Євробачення-2020 підійшла до кінця! Дизайнери надихнулися темою «Open Up» і типовим плоским голландським пейзажем, а також повернули «зелену кімнату». Як зараз виглядає завершена сцена Євробачення? Дізнайтеся в матеріалі.

евровидение 2020 сцена

Оприлюднено перші зображення дизайну сцени для Євробачення-2020 в Роттердамі, Нідерланди. Після року відсутності нас чекає повернення так званої «зеленої кімнати», де конкурсанти збираються після виступу. Це дасть можливість глядачам ще більше відчути зв’язок з артистами з 41 країни-учасниці.

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Цієї осені за можливість отримати премію за оформлення сцени боролося багато як голландських, так і іноземних дизайнерів. У підсумку її отримав німецький художник-постановник Флоріан Відер, і ось, що він говорить про своє творіння:

Дизайн показує зв’язок між небом, морем і землею. Горизонт пов’язує ці елементи, і саме він буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення-2020. План поверху сцени натхненний каналами і мостами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах. З цим дизайном ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії.

Евровидение-2020 организаторы представили дизайн сцены

Виконавчий продюсер пісенного конкурсу Сітсе Баккер зазначив, що дизайн відповідає історії, яку творці хочуть розповісти:

Дизайн інноваційний, скромний і функціонально продуманий. Таким чином, ми можемо створити зовсім інший зовнішній вигляд для кожного етапу проведення конкурсу. Ми представимо інноваційний сценічний дизайн, чудовий своєю простотою і повний сюрпризів. Дизайнер прекрасно втілив це бажання.

сцена евровидение 2020

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться в Нідерландах 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

Джерело інформації та фото – https://eurovision.tv/

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