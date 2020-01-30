Подготовка сцены Евровидения-2020 подошла к концу! Дизайнеры вдохновились темой «Open Up» и типичным плоским голландским пейзажем, а также вернули «зеленую комнату». Как сейчас выглядит завершенная сцена Евровидения? Узнайте в материале.

Обнародованы первые изображения дизайна сцены для Евровидения-2020 в Роттердаме, Нидерланды. После года отсутствия нас ждет возвращение так называемой «зеленой комнаты», где конкурсанты собираются после выступления. Это даст возможность зрителям еще больше почувствовать связь с артистами из 41 страны-участницы.

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Этой осенью за возможность получить премию за оформление сцены боролись многие как голландские, так и иностранные дизайнеры. В итоге ее получил немецкий художник-постановщик Флориан Видер, и вот, что он говорит о своем творении:

Дизайн показывает связь между небом, морем и землей. Горизонт связывает эти элементы, и этот горизонт будет работать как окно, открывающее мир Евровидения-2020. План этажа сцены вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах. С этим дизайном мы хотим максимально приблизить артистов к аудитории.

Исполнительный продюсер песенного конкурса Ситсе Баккер отметил, что дизайн соответствует истории, которую создатели хотят рассказать:

Дизайн инновационный, скромный и функционально продуманный. Таким образом, мы можем создать совершенно другой внешний вид для каждого этапа проведения конкурса. Мы представим инновационный сценический дизайн, великолепный своей простотой и полный сюрпризов. Дизайнер прекрасно воплотил это желание.

Напомним, что Евровидение-2020 состоится в Нидерландах 12, 14 и 16 мая в конференц-центре и многофункциональной арене Ahoy Rotterdam.

Источник информации и фото – https://eurovision.tv/

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