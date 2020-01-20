СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я третього члена журі Національного відбору на Євробачення-2020. З 8 лютого в прямих ефірах телеканалів СТБ і UA: ПЕРШИЙ учасників оцінюватиме новий член журі.

Третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов.

Віталій Дроздов народився в 1971 році в Білорусі. Здобув дві вищі освіти – в Мінському радіотехнічному і юридичному інститутах. По жодному з дипломів не працював жодного дня.

Грав і співав в групі «Ляпис Трубецкой» та ряді інших. Був діджеєм в нічних клубах, директором творчого об’єднання «Діти сонця».

З 2005 року – директор «Хіт FM» в Україні. Очолює музичну раду радіогрупи «ТАВР МЕДІА».

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