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Не Филатов : объявлено имя третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020

20.01.2020

СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили имя третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. С 8 февраля в прямых эфирах телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ участников будет оценивать новый член жюри. 

Третьим судьей Национального отбора на Евровидение-2020 стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хіт ФМ» Виталий Дроздов.

Виталий Дроздов родился в 1971 году в Белоруссии. Получил два высших образования – в Минском радиотехническом и юридическом институтах. Ни по одному из дипломов не работал ни дня.

Играл и пел в группе «Ляпис Трубецкой» и ряде других. Был ди-джеем в ночных клубах. Директором творческого объединения «Дети солнца». 

С 2005 года – директор «Хіт FM» в Украине. Возглавляет музыкальный совет радиогруппы «ТАВР МЕДІА».

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