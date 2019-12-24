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Як прикрасити будинок до Нового року та Різдва: ідеї інтер’єру

24.12.2019

Хочете гарно прикрасити свій будинок до Нового року? Щоб, коли вся родина зібралася разом за святковим столом, настрій піднімався не лише від тостів, а й від атмосфери навколо? Тоді читайте наш матеріал з добіркою новорічних інтер’єрів для вашого дому.

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За кілька днів до Нового року варто подбати про те, як буде виглядати ваше житло в найчарівнішу ніч. Якщо у вас є діти, їх можна долучити до прикрашання квартири, їм таке заняття точно буде до душі.

Для початку потрібно визначиться, в якому стилі ви бачите своє житло: мінімалістичним або з великою кількістю деталей?

Мінімалістичний новорічний інтер’єр

Якщо ви визначилися, що хочете мінімалістичний стиль, то прикрас знадобиться небагато. Кілька лампочок, ялинка і новорічний вінок.

Причому ялинка повинна бути не обов’язково жива чи штучна, цікаво буде виглядати ялинка з підручних матеріалів. Наприклад, викладена на стіні з новорічних листівок або виключно з гірлянд. Все, що приходить вам в голову, — втілюйте, але не переборщіть!

Придивіться до цих варіантів, можливо, один із них вам сподобається і надихне зробити щось схоже:

новогодний интерьер

новогодний интерьер

новогодний интерьер

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Новорічний інтер’єр з великою кількістю деталей

Якщо ж вам більше до душі прикрашати будинок великою кількістю дрібниць, то тут ви можете робити все, на що здатна ваша фантазія. До речі, саме в такому інтер’єрі красиво виглядають прикраси, зроблені власноруч.

Дрібниці для інтер’єру, виготовлені самостійно, мають ряд переваг. По-перше, немає потреби витрачати час, сили і гроші, щоб ходити по магазинах у пошуках цікавих дрібничок.

По-друге, такі прикраси робляться легко і просто, в основному з використанням підручних матеріалів, які є в кожному будинку. Наприклад, ви можете використати пластикові або скляні пляшки або звичайні канцелярські товари, які вже давно валяються у вашій тумбочці.

По-третє, такі прикраси будуть ексклюзивними і незвичайними, адже точно таких не буде більше ні в кого. Проявляйте свої дизайнерські здібності!

Дивіться добірку новорічних інтер’єрів з великою кількістю деталей, щоб надихнутися:

новогодний интерьер

новогодний интерьер

новогодний интерьер

новогодний интерьер

новогодний интерьер

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