Хотите красиво украсить свой дом к Новому году? Чтобы, когда вся семья собралась вместе за праздничным столом, настроение поднималось не только от тостов, а и от обстановки вокруг? Тогда читайте наш материал с подборкой новогодних интерьеров для вашего дома.

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За несколько дней до Нового года стоит побеспокоиться о том, как будет выглядеть ваше жилье в самую волшебную ночь. Если у вас есть дети, их можно приобщить к украшению квартиры, им такое занятие точно будет по душе.

Для начала нужно определиться, в каком стиле вы видите свое жилье: минималистичным или с большим количеством деталей?

Минималистичный новогодний интерьер

Если вы определились, что хотите минималистичный стиль, то украшений понадобится немного. Несколько лампочек, елка и новогодний венок.

Причем елка должна быть не обязательно живая или искусственная, интересно будет смотреться елочка из подручных материалов. Например, выложенная на стене из новогодних открыток или исключительно из гирлянд. Все, что приходит вам в голову, — воплощайте, но не переборщите!

Присмотритесь к этим вариантам, возможно, один из них вам понравится и вдохновит сделать что-то похожее:

Новогодний интерьер с множеством деталей

Если же вам больше по душе украшать дом большим количеством мелочей, то здесь вы вольны делать все, на что способна ваша фантазия. Кстати, именно в таком интерьере красиво смотрятся украшения, сделанные своими руками.

Мелочи для интерьера, изготовленные самостоятельно, имеют ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости тратить время, силы и деньги, чтобы ходить по магазинам в поисках интересных безделушек.

Во-вторых, такие украшения делаются легко и просто, в основном с использованием подручных материалов, которые есть в каждом доме. Например, вы можете использовать пластиковые или стеклянные бутылки либо обычные канцелярские товары, которые уже давно валяются в вашей тумбочке.

В-третьих, такие украшения будут эксклюзивными и необычными, ведь точно таких же не будет больше ни у кого. Проявляйте свои дизайнерские способности!

Смотрите подборку новогодних интерьеров с большим количеством деталей, чтобы вдохновиться:

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