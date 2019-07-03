У сфері здорового способу життя все частіше звучить термін «аутофагія». Значення його стало відомо не так давно, а користь від цього процесу викликала багато питань у вчених. Що таке аутофагія? Як вона впливає на організм? Більше про аутофагію читайте у матеріалі.

Що таке аутофагія?

Аутофагія – це процес регенерації клітин в організмі. Саме він впливає на зменшення ймовірності захворювань, якими все частіше хворіє людство. Відбувається регенерація шляхом переробки клітиною своїх же складових. Простими словами, за нестачі їжі клітина сама себе починає перетравлювати. У чому ж користь?

Багато вчених стверджують, що змогли вивчити сам процес регенерації. Передусім клітина береться за переробку пошкоджених або старих структурних елементів (накопичених окислених білків). Таким чином, клітина сама себе очищає і омолоджується. Однак тривале голодування призводить до того, що клітина себе ж і знищує. Це згубно впливає на роботу організму в цілому. Тому затягувати з аутофагією не можна.

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Аутофагія: за чи проти?

Дієтолог проєкту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус розповіла, чи варто застосовувати на своєму організмі такий метод, як голодування. За її рекомендаціями, запускати такий процес можна, але з установленими рамками. Важливо розуміти, що це можна робити тоді, коли ви нормально переносите почуття голоду і у вас немає цукрового діабету, захворювань травної системи, гіпотонії.

Побічні ефекти від аутофагії

Потрібно пам’ятати, що можуть бути побічні ефекти. Наприклад, за тривалої відсутності їжі у крові знижується рівень глюкози. Це може супроводжуватися не тільки сонливістю і втомою, а й найсильнішими головними болями.

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Як запустити процес аутофагії

Якщо ви все ж хочете спробувати ввести такий режим харчування у своє життя, потроху збільшуйте харчову паузу. Наприклад, ви повечеряли о 19:00. І до 7:00 ранку, між прийомами їжі, пауза становить 12 годин. Через кілька днів ви можете повечеряти о 18:00, і харчова пауза збільшується ще на одну годину.

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Обов’язково пийте достатню кількість води. Без неї шкідливо не тільки влаштовувати собі тривалі харчові паузи, а й жити.

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