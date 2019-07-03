В сфере здорового образа жизни все чаще звучит термин «аутофагия». Его значение стало известно не так давно, а польза от данного процесса вызывала много вопросов у ученых. Что такое аутофагия? Как она влияет на организм? Больше об аутофагии читайте в материале.

Что такое аутофагия?

Аутофагия – это процесс регенерации клеток в организме. Именно он влияет на уменьшение вероятности заболеваний, которыми все чаще болеет человечество. Происходит регенерация путем переработки клеткой своих же составляющих. Простыми словами, при недостатке пищи клетка сама себя начинает переваривать. В чем же польза?

Многие ученые утверждают, что смогли изучить сам процесс регенерации. В первую очередь клетка берется за переработку поврежденных или старых структурных элементов (накопленных окисленных белков). Таким образом, клетка сама себя очищает и омолаживается. Однако длительное голодание приводит к тому, что клетка себя же и уничтожает. Это пагубно влияет на работу организма в целом. Поэтому затягивать с аутофагией нельзя.

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Аутофагия: за или против?

Диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус рассказала, стоит ли применять на своем организме такой метод, как голодание. По ее рекомендациям, запускать такой процесс можно, но с установленными рамками. Важно понимать, что это можно делать тогда, когда вы нормально переносите чувство голода и у вас нет сахарного диабета, заболеваний пищеварительной системы, гипотонии.

Побочные эффекты от аутофагии

Нужно помнить, что могут быть побочные эффекты. Например, при длительном отсутствии еды в крови снижается уровень глюкозы. Это может сопровождаться не только сонливостью и усталостью, но и сильнейшими головными болями.

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Как запустить процесс аутофагии

Если вы все же хотите попробовать ввести такой режим питания в свою жизнь, понемногу увеличивайте пищевую паузу. Например, вы поужинали в 19:00. И до 7:00 утра, между приемами пищи, пауза составляет 12 часов. Через несколько дней вы можете поужинать в 18:00, и пищевая пауза увеличивается еще на один час.

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Обязательно пейте достаточное количество воды. Без нее вредно не только устраивать себе длительные пищевые паузы, но и жить.

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