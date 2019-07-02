Млинці з кабачків: топ-3 рецептів приготування від учасників «МастерШеф»
02.07.2019
Кабачок — легкий і корисний продукт, у якому багато поживних мікроелементів. Млинці з кабачків готуються дуже просто, але при цьому мають цікавий смак і багато користі для організму. Пропонуємо покрокові рецепти млинців із кабачків від учасників «МастерШеф».
Рецепт №1
Інгредієнти:
- Половина середнього кабачка
- Молоко – 1 скл.
- Борошно – 2 скл.
- Яйце – 3 шт.
- Сіль – ч. л.
- Цукровий пісок – ст. л.
- Соняшникова олія – 3 ст. л.
- Велика цибулина
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Приготування:
- Кабачок очищаємо, виймаємо насіння. Натираємо на дрібній тертці.
- Додаємо терту ріпчасту цибулю, чайну ложку солі та столову ложку цукрового піску.
- В окремій мисці збиваємо яйця.
- У тертий кабачок додаємо молоко і збиті яйця. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо просіяне борошно вищого ґатунку. Виходить в міру рідке тісто.
- Щоб млинці не прилипали до сковорідки, додати олію.
- Млинці подаються гарячими, зі сметаною.
Рецепт № 2
Інгредієнти:
- Кабачок – 450 г
- Кефір – 300 г
- Борошно – 350 г
- Яйце – 4 шт.
- Олія соняшникова – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Петрушка
- Вершкове масло
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Приготування:
- Кабачки натерти на дрібній тертці та віджати сік.
- Додати збиті яйця, сіль, кефір і посічену петрушку. Все перемішати.
- Додаємо поступово борошно, замішуємо негусте тісто.
- Додаємо олію. Перемішуємо і даємо постояти хвилин 20.
- Гарячу сковороду змащуємо олією.
- Формуємо млинець і смажимо з обох боків до золотистого кольору.
- Готовий млинець змащуємо вершковим маслом.
Рецепт № 3
Інгредієнти:
- Кабачок – 450 г
- Яйце – 4 шт.
- Пшеничне борошно – 350 г
- Кефір – 300 мл.
- Соняшникова олія – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Петрушка – 2 ст. л.
- Сода – 0,5 ст. л.
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Приготування:
- Натріть на дрібній тертці кабачок і відіжміть з нього сік. Після цього додайте збиті яйця, кефір, подрібнену петрушку, посоліть і перемішайте масу.
- Додайте борошна стільки, скільки буде потрібно для досить рідкого тіста.
- Потім додайте олію, соду і перемішайте тісто. Залиште його на 20 хвилин.
- Розігрійте сковороду, змастіть її олією і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору.
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