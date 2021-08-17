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Блинчики из кабачков: топ-3 рецептов приготовления от участников «МастерШеф»

17.08.2021

Кабачок – легкий и полезный продукт, в котором много питательных микроэлементов. Блины из кабачков готовятся очень просто, но при этом имеют интересный вкус и много пользы для организма. Предлагаем пошаговые рецепты блинчиков из кабачков от участников «МастерШеф».

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Рецепт №1

Ингредиенты:

  • Половина среднего кабачка
  • Молоко — 1 ст.
  • Мука — 2 ст.
  • Яйцо — 3 шт.
  • Соль — ч. л.
  • Сахарный песок — ст. л.
  • Подсолнечное масло — 3 ст. л.
  • Большая луковица

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Приготовление:

  1. Кабачок очищаем, вынимаем семечки. Натираем на мелкой терке.
  2. Добавляем тертый репчатый лук, чайную ложку соли и столовую ложку сахарного песка.
  3. В отдельной миске взбиваем яйца.
  4. В тертый кабачок добавляем молоко и взбитые яйца. Тщательно перемешиваем.
  5. Добавляем просеянную муку высшего сорта. Получается в меру жидкое тесто.
  6. Чтобы блины не прилипали к сковородке, добавить подсолнечное масло.
  7. Блины подаются горячими, со сметаной.

Рецепт № 2

Ингредиенты:

  • Кабачок — 450 г
  • Кефир — 300 г
  • Мука — 350 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Масло подсолнечное — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Петрушка
  • Сливочное масло

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Приготовление:

  1. Кабачки натереть на мелкой тёрке и отжать сок.
  2. Добавить взбитые яйца, соль, кефир и порубленную петрушку. Всё перемешать.
  3. Добавляем постепенно муку, замешиваем негустое тесто.
  4. Добавляем подсолнечное масло. Перемешиваем и даём постоять минут 20.
  5. Горячую сковороду смазываем подсолнечным маслом.
  6. Формируем блинчик и жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
  7. Готовый блин смазываем сливочным маслом.

Рецепт № 3

Ингредиенты:

  • Кабачок — 450 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Пшеничная мука — 350 г
  • Кефир — 300 мл.
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Петрушка — 2 ст. л.
  • Сода — 0,5 ст. л.

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Приготовление:

  1. Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу.
  2. Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста.
  3. Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут.
  4. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

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