Домашний лимонад хорошо утоляет жажду и является настоящим кладезем витаминов для нашего организма. Тем более если использовать для его приготовления не только лимоны, но и другие фрукты. Например, сочные апельсины! Рецепт апельсинового лимонада в домашних условиях найдете в нашем материале.

Домашний апельсиновый лимонад

Ингредиенты:

1,5 кг апельсинов

4 лимона

7 ст. газированной минеральной воды

¼ ст. меда

4 веточки мяты

кубики льда

Способ приготовления:

Минеральную воду предварительно поставить в холодильник на 2 ч. Апельсины и лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать сок. Смешать сок апельсина и лимона в большом кувшине. Добавить мед и тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 1 ч. Когда жидкость достаточно охладится, влить минеральную воду в кувшин с соком и перемешать. Добавить лед, украсить мятой и кружочками апельсинов.

Приятного аппетита!

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