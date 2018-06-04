Домашний лимонад хорошо утоляет жажду и является настоящим кладезем витаминов для нашего организма. Тем более если использовать для его приготовления не только лимоны, но и другие фрукты. Например, сочные апельсины! Рецепт апельсинового лимонада в домашних условиях найдете в нашем материале.
Домашний апельсиновый лимонад
Ингредиенты:
- 1,5 кг апельсинов
- 4 лимона
- 7 ст. газированной минеральной воды
- ¼ ст. меда
- 4 веточки мяты
- кубики льда
Способ приготовления:
- Минеральную воду предварительно поставить в холодильник на 2 ч. Апельсины и лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать сок.
- Смешать сок апельсина и лимона в большом кувшине. Добавить мед и тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 1 ч.
- Когда жидкость достаточно охладится, влить минеральную воду в кувшин с соком и перемешать. Добавить лед, украсить мятой и кружочками апельсинов.
Приятного аппетита!
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