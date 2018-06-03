Суп-пюре з кабачків — неймовірно смачна і ніжна літня страва, яку полюблять усі члени сім’ї. Він дуже простий у приготуванні та вимагає бюджетного набору продуктів, які знайдуться в кожному домі. Читайте в нашому матеріалі, як приготувати суп-пюре з кабачків, і насолоджуйтеся вишуканим смаком цієї страви.

Інгредієнти:

молоді кабачки — 4 шт.

картопля — 2 шт.

морква — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 1 шт.

часник — 2 зубчики

олія — 2 ст. л.

вершки 20% — 200 мл

курячий бульйон — 1 л

грінки — 10 шт.

сіль — за смаком

перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування:

Очистіть кабачки, картоплю, моркву і цибулю. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник з цибулею. Наріжте кабачки, картоплю і моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності. Розігрійте вершки. Злийте бульйон в окрему ємність. Збийте овочі блендером до стану пюре. Додайте гарячі вершки і бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію. Прогрійте суп, постійно помішуючи. Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися. Підсмажте грінки на сухій сковороді. Подавайте суп разом із грінками.

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