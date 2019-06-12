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Оперна співачка Олена Гребенюк – нова учасниця «Зважені та щасливі»-9

12.06.2019

Зйомки 9-го сезону проекту «Зважені та щасливі» у самому розпалі. Глядачі вже знають, хто став тренером і ведучою. Повний склад «зважених» поки залишається у секреті. Однак відомо, що однією з учасниць шоу стала відома оперна співачка Олена Гребенюк. Детальніше читайте у матеріалі.

алена гребенюк

Фото: Facebook Олени Гребенюк

Олена Гребенюк – успішна українська оперна співачка, яка співає чотирнадцятьма мовами. Бездоганне володіння голосом і тембром допомогли жінці стати впізнаваною за межами України. Однак зараз Олена твердо для себе вирішила, що час удосконалити своє тіло.

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 У багатьох інтерв’ю співачка зазначала, що її форми – це будинок для сильного голосу. Але щоб показати приклад дочці, Олена вирішила своїми зусиллями схуднути. Ба більше, набратися досвіду правильних тренувань, раціону харчування і знань у роботі організму.

алена гребенюк и иракли

Оперна співачка Олена Гребенюк увійшла до нового складу претендентів на перемогу найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі»-9. Залишивши на деякий час оперний спів, жінка вже взялася за роботу над своїм тілом. На проект Олена прийшла з вагою 107 кілограмів.

алена гребенюк

І незважаючи на те, що перемога для учасниці не головне, на півдорозі зупинятися вона точно не збирається.

Дивіться прем’єру дев’ятого сезону проекту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ вже восени 2019 року!

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