Зйомки 9-го сезону проекту «Зважені та щасливі» у самому розпалі. Глядачі вже знають, хто став тренером і ведучою. Повний склад «зважених» поки залишається у секреті. Однак відомо, що однією з учасниць шоу стала відома оперна співачка Олена Гребенюк. Детальніше читайте у матеріалі.

Олена Гребенюк – успішна українська оперна співачка, яка співає чотирнадцятьма мовами. Бездоганне володіння голосом і тембром допомогли жінці стати впізнаваною за межами України. Однак зараз Олена твердо для себе вирішила, що час удосконалити своє тіло.

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Оперна співачка Олена Гребенюк увійшла до нового складу претендентів на перемогу найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі»-9. Залишивши на деякий час оперний спів, жінка вже взялася за роботу над своїм тілом. На проект Олена прийшла з вагою 107 кілограмів.

І незважаючи на те, що перемога для учасниці не головне, на півдорозі зупинятися вона точно не збирається.

Дивіться прем’єру дев’ятого сезону проекту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ вже восени 2019 року!

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