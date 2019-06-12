Оперная певица Алена Гребенюк – новая участница «Зважені та щасливі»-9
Съемки 9-го сезона проекта «Зважені та щасливі» в самом разгаре. Зрители уже знают, кто стал тренером и ведущей. Полный состав «зважених» пока остается в секрете. Однако известно, что одной из участниц шоу стала известная оперная певица Алена Гребенюк. Подробнее читайте в материале.
Алена Гребенюк — успешная украинская оперная певица, которая поет на 14 языках. Безупречное владение голосом и тембром помогли женщине стать узнаваемой за пределами Украины. Однако сейчас Алена твердо для себя решила, что пора усовершенствовать свое тело.
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Во многих интервью певица отмечала, что ее формы – это дом для сильного голоса. Но чтобы показать пример дочери, Алена решила своими усилиями похудеть. Более того, набраться опыта правильных тренировок, рациона питания и знаний в работе организма.
Оперная певица Алена Гребенюк вошла в новый состав претендентов на победу самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі»-9. Оставив на время оперное пение, женщина уже взялась за работу над своим телом. На проект Алена пришла с весом 107 килограммов.
И несмотря на то, что победа для участницы не главное, на полпути останавливаться точно не собирается.
Смотрите премьеру девятого сезона проекта «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ уже осенью 2019 года!