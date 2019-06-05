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Шоколадне морозиво: рецепт від Артема Кінаша

05.06.2019

Шоколадне морозиво буде ще смачнішим, якщо приготувати його вдома, а не купувати в магазині. Щоб порадувати себе і близьких цим освіжаючим літнім десертом, знадобиться мінімум інгредієнтів і зусиль. Докладний рецепт приготування шоколадного морозива — в матеріалі!

шоколадное мороженое рецепт

Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде приблизно 800 мл шоколадного морозива. Головний інгредієнт — шоколад — може бути як темним, так і молочним. У першому випадку смак вийде більш насиченим, а в —другому — солодшим і ніжнішим.

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Рецепт морозива з шоколаду

шоколадное мороженое рецепт

Інгредієнти:

  • 200 г темного або молочного шоколаду
  • 250 мл жирних вершків
  • 4 яєчні жовтки
  • 350 мл молока
  • 100 г цукру

Приготування:

  1. Шоколад дрібно порубати або натерти на тертці.
  2. У сотейнику з’єднати вершки і молоко. Довести до кипіння, додати шоколад і помішувати вінчиком до повного розчинення. Зняти з вогню.
  3. Жовтки збити з цукром в пишну світлу піну і тонкою цівкою влити в молочно-шоколадну суміш.
  4. Знову поставити сотейник на повільний вогонь і, не доводячи до кипіння, варити до густої консистенції.
  5. Одержаний крем перелити в глибоку миску і накрити харчовою плівкою. Остудити.
  6. Охолоджену масу перелити в контейнер і покласти до морозильної камери мінімум на 2 год. Щоб консистенція морозива вийшла більш м’якою, рекомендовано кожні 20 хв. його перемішувати. Також можете скористатися морозивницею.

Смачного!

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