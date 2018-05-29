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Телеканал СТБ / Тайське смажене морозиво: рецепт у домашніх умовах

Тайське смажене морозиво: рецепт у домашніх умовах

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Тайське смажене морозиво – один з яскравих прикладів екзотичності та дивацтва страв цієї азіатської країни. Як приготувати тайське смажене морозиво у домашніх умовах? Виявляється, все не так складно, як може здатися. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів та зовсім небагато часу. Розповідаємо, як приготувати тайське смажене морозиво у домашніх умовах.

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Інгредієнти:

  • будь-яке вершкове морозиво
  • 3 яйця
  • кокосова стружка
  • панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Заморозити морозиво до максимального стану. Для цього необхідно налаштувати морозильну камеру на мінімальну температуру.
  2. Підготувати панірування: в одну мисочку висипати кокосову стружку, в другу – панірувальні сухарі, в третю – збиті яйця.
  3. Дістати морозиво та нарізати його на порції.
  4. Максимально швидко запанірувати морозиво. Для цього потрібно спочатку опустити його в кокосову стружку, потім в яйце і у панірувальні сухарі.
  5. Розкласти морозиво по тарілці та відправити в морозилку приблизно на півгодини.
  6. Рафіновану соняшникову олію добре розігріти у фритюрі (якщо немає фритюру, налити масло у каструльку, стільки, скільки потрібно, аби покрити морозиво).
  7. Морозиво дістати з морозилки і кожну порцію занурити у киплячу олію секунд на 30, аби скоринка стала золотистою.
  8. Подавати тайське смажене морозиво з улюбленими топпінгом, фруктами та м’ятою.

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