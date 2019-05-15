Данііл Мірешкін: біографія, творчість та особисте життя актора
У серіалі «Доньки-матері» Данііл Мірешкін зіграє одну з головних ролей. Актор перевтілиться в зухвалого шкільного хулігана. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ дивіться серіал для всієї родини. У яких картинах знімався актор? І чи вільне серце чоловіка? Біографію, а також інформацію про особисте життя Данііла Мірешкіна читайте в матеріалі.
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Повне ім’я: Данііл Олексійович Мірешкін
Дата народження: 12 червня 1991 р.
Діяльність: актор театру і кіно
Сімейний стан: одружений
Місце проживання: Київ
Дитинство та юність. Данііл Мірешкін з дитинства вирізнявся артистизмом. І сьогодні, незважаючи на юний вік, його вважають одним із найкращих українських акторів. 2013 року він отримав диплом Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Навчався в майстерні Михайла Резниковича.
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Початок творчого шляху. Після закінчення навчання Данііл Мірешкін влаштувався на роботу в Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки. Там актор активно брав участь у багатьох театральних постановках. Виявляється, Данііл в театрі грав на фортепіано та навіть співав.
Свою першу роль Данііл отримав ще в університеті, в 2012 році. Хлопцеві дістався другорядний персонаж в кримінальному серіалі. Але молодий талант відразу помітили, і незабаром Мірешкін вже став затребуваним актором.
Особисте життя. Данііл Мірешкін одружений з актрисою Ксенією Даниловою. Кохана завжди допомагає йому в професійній сфері.
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Серіал «Доньки-матері». Данііл Мірешкін з’явиться в новому серіалі в образі Микити Кукси. Його герой — хлопець, який користується авторитетом у однолітків. У гімназії за Микитою бігають практично всі дівчата, а хлопці хочуть стати його найкращим другом. Хоч він імпульсивний та зухвалий, але дуже наполегливий у своїх рішеннях.
Ролі Данііла Мірешкіна в кіно:
2019 — «Доньки-матері», Микита Кукса
2019 — «Сонячний листопад», Коля
2019 — «Таємниці», Толік
2018 — «Подорож до центру душі», Кирило Романов
2018 — «Родинні зв’язки», адвокат Олександр
2018 — «Обман», Митя
2017 — «Пес-2», Олег Дронов
2017 — «Клянуся любити тебе вічно», Стас
2016 — «Поранене серце», Рома
2016 — «Провідниця», Дмитро
2016 — «Співачка», Ромка
2016 — «Не зарікайся», Антон
2016 — «На лінії життя», Іван
2015 — «Останній Яничар», Іскандер, син султана
2014 — «Все одно ти будеш мій», Міша
2012 — «Порох і дріб», Шкет