Телеканал СТБ розпочав зйомки кулінарного шоу «МастерШеф». Суддями дев’ятого сезону стали відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глінська і шеф-кухар Володимир Ярославський.

Ектор Хіменес-Браво залишається беззмінним суддею кулінарного шоу СТБ, а Єлизавета і Володимир приєдналися до проекту після закінчення зйомок «МастерШеф. Професіонали».

Згідно з форматом, з сотень претендентів судді відберуть двадцятку кращих кулінарів-аматорів. Учасникам доведеться пройти з півсотні індивідуальних і командних конкурсів, щоб потрапити у фінал і поборотися за головний приз проекту.

Прем’єра нового сезону «МастерШеф» відбудеться в ефірі СТБ восени 2019 року.

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