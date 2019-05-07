Олександр Кобзар — відомий український актор театру і кіно, а також режисер. У серіалі «Доньки-матері» чоловік зіграв головну роль. Олександр з’явився в образі нерішучого та дуже доброго ветеринара Ігоря Ковалевича. У яких ще картинах грав артист? Повну біографію Олександра Кобзаря читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Олександр Миколайович Кобзар

Дата народження: 18 травня 1976 р.

Місце народження: м. Київ

Діяльність: актор театру і кіно, режисер

Сімейний стан: одружений

Дитинство та юність. Своє раніше дитинство Олександр Кобзар провів у Києві. Але в житті майбутнього актора все змінилося, коли його батько пережив інфаркт. Лікарі порадили змінити місце проживання, вибрати більш провінційне містечко. Так, Ніжин став новим домом для маленького Сашка і його сім’ї.

Початок акторської кар’єри. Олександр планував стати педагогом, але освоїти омріяний фах не вдалося. Один з його друзів навчався в Ніжинському училищі на акторському факультеті та вмовив Олександра теж вступити у цей заклад. А пізніше творчі наставники переконали Олександра закінчити театральний інститут у Києві.

У 1993 році Олександр вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Після закінчення акторського факультету він ще здобув освіту режисера.

Протягом двох років артист працював в одному з донецьких театрів, а пізніше ним зацікавилися ніжинські режисери. Олександр Кобзар також заснував власний театр.

Вперше на екранах чоловік з’явився у 2006 році, зігравши в стрічці «Другий фронт». Справжня популярність прийшла до актора після зйомок у фільмі «Матч». Сьогодні Олександр — затребуваний актор сучасності.

Нагороди. Лауреат премії «Київська пектораль». Премія «Телетріумф» у номінації «Актор телевізійного фільму / серіалу». А у 2017 році Олександру присвоїли звання «Заслужений артист України»

Серіал «Доньки-матері». Олександр Кобзар перевтілився в головного героя доброго серіалу — Ігоря Ковалевича. Його персонаж хоч і має харизму, але не може протистояти власній дружині. Після розлучення Ігорю доведеться заново вчитися жити самостійним життям, що повне побутових проблем.

Кращі ролі Олександра Кобзаря:

2019 — «Доньки-матері», Ігор Ковалевич

2019 — «Замок на піску», Соколов

2019 — «Я теж його люблю», Андрій Германович

2019 — «Я тебе знайду», Кирило

2018 — «Чаклунки», Інгвар

2018 — «Сувенір з Одеси», Алмазов

2017 — «Перехрестя», Олександр

2017 — «Біжи, не оглядайся!», Сергій Бобров

2016 — «25-а година», Філіп Громов

2016 — «Громадянин Ніхто», Антон Олегович Брикер

2016 — «Забудь і згадай», Леонід Костянтинович Мазов

2015 — «Ніконов і ко», Сергій Ніконов

2015 — «За законами воєнного часу», німецький агент Іван

2014 року — «Поки станиця спить», Ілля Рогожин

2014 року — «Справа для двох», Костянтин Скворцов

2013 — «Поводир», Володимир, співробітник держбезпеки

2013 — «Полонянка», Родіон

2012 — «Матч», Георгій Шевцов

2012 — «Остання роль Рити», продюсер Антон Олексійович Рожков

2008 — «Адреналін», Євген Маркін

2006 — «Дев’ять життів Нестора Махно», Омелян Махно

2006 — «Другий фронт», німецький снайпер

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ