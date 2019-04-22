Сергій Басок поділився з STB.UA і своїми шанувальниками, що він відчував перед прем’єрою «За вітриною». Чому для актора це завжди дуже хвилююче і хто для нього найголовніший критик та прихильник? Детальніше – в інтерв’ю із зіркою.

Після прем’єри серіалу, за словами головного актора серіалу «За вітриною» Сергія Баска, відгуки були різні. Але найважливішим критиком і прихильником для актора є його сім’я. З цього приводу рідні ніколи йому не лестять, а кажуть все так, як є, що дуже важливо для Сергія:

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«І батько, і мама чекали кожної серії за годину виходу. Їм дуже подобався розвиток сюжету. До речі, не лише їхні відгуки були позитивними. Тому проект і отримав доволі хороші рейтинги».

За словами актора, були і негативні коментарі, щоправда часто від людей, які навіть не дивилися сам серіал:

«Один із них написала жінка у форматі цілої статті. Найголовніше, що тоді вийшла, наскільки я пам’ятаю, тільки перша серія. Вона навіть не дивилася стрічку повністю. Ось на такі відгуки я завжди реагую спокійно. Якщо людина не бачила весь серіал, вона не може бути об’єктивною».

Сергій цілком спокійно ставиться до таких моментів, але ось що дійсно змусило його хвилюватися, то це сама прем’єра «За вітриною»:

«Протягом кількох місяців ти вкладаєш в це всю свою душу, старанно працюєш, перебуваєш на майданчику по 12–15 годин, мало спиш, постійно в роботі над роллю, у вивченні текстів, взаєминах з партнерами. Знімальний майданчик – це ціле життя! Тому, коли ти вже все це пройшов і потім настає момент прем’єри – він завжди найбільш хвилюючий».

Актора дуже турбувало, чи зміг він передати все те, що хотів і вклав у свого персонажа. До того ж важливо не лише те, як сприйме персонажа глядач, важливо, щоб сам продукт спрацював на аудиторію:

«Адже ти можеш зробити чудового персонажа, але якщо продукт не сподобається, то навіть твоя прекрасна акторська гра не спрацює. Тому завжди є жахливі переживання – за себе, за партнерів, за весь продукт! І коли я бачу, що вся історія в цілому спрацювала, ось тоді по-справжньому задоволений».

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Нагадуємо, що з 22 квітня о 20:00 шанувальники серіалу «За вітриною» зможуть знову прожити історію кохання прекрасної Попелюшки Галини Пасічник (Єлизавети Фалей) та її принца Андрія Вєтрова (Сергія Баска).

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