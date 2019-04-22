Гороскоп на 22 квітня 2019 року стане для вас справжнім відкриттям. Адже цей день відкриває прийдешній святковий тиждень, а значить і налаштовує вас на наступні сім днів. Яким він буде – читайте в матеріалі.

Овен

Сьогодні вам важливо як ніколи прощати образи і відпускати ситуацію, якою важкою вона б не здавалася. Краще висловитися вкінці-кінців на тему, яка давно хвилює і закрити її раз і назавжди.

Телець

Як щодо кинути шкідливу звичку з понеділка? Навіть якщо це якась дрібниця, на зразок злитися на людей за те, що вони не відповідають вашим очікуванням… Врешті-решт, це ж тільки ваші очікування і не варто звинувачувати в них інших.

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Близнюки

Сьогодні той самий день, коли потрібно брати бика за роги. В даному випадку биком виступає проект, про який ви так давно думаєте. Не варто сумніватися, треба брати і починати їм займатися. І тоді у вас великі шанси на успіх.

Рак

Сьогодні варто записати всі свої плани на день/місяць/рік. Вам, Ракам, це як ніколи необхідно. У такі моменти вам варто задуматися як втілити все в реальність, щоб потім не кусати лікті.

Лев

В роботі варто бути наполегливішими. До вас прислухаються, вашу думку поважають, вас вважають важливою людиною, так чому бе не почати цим користуватися? Адже ви стільки справ можете делегувати і насолоджуватися приємними моментами з родиною…

Діва

У цей день ви можете захотіти розірвати всі домовленості з постійними закажчіком. Задумайтесь, чи варто це робити і чи не зашкодить це вам в майбутньому. Ні? Тоді дерзайте!

Терези

На жодні заходи сьогодні йти не варто. Все таки, понеділок і з вас це тільки витягне сили, які ви могли б направити на майбутні проекти. Проведіть цей вечір тихо, мирно і спокійно. Впевнені, вам би цього хотілося.

Скорпіон

Сьогодні вас чекають дуже хороші новини у справах бізнесу. Можливо, це буде велика сума грошей, а можливо, перспективи гарного росту в майбутньому. У будь-якому випадку, наші вітання!

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Стрілець

Шукайте сьогодні нові джерела доходу. А той, хто шукає – той знайде. Зірки говорять, що все в ваших руках і ми схильні їм вірити. Годі скиглити і сумувати, пора братися за роботу!

Козеріг

Щось сьогодні ви зовсім не виспалися, чи не так? Через це ви можете бути розсіяним цілий день і це відобразиться на вашій роботі. Щоб ці косяки були менш помітні, одягайте свій кращий наряд, його оцінять всі!

Водолій

Для вас це дуже важливий день. Настрій буквально зашкалює і ви готові рвати і метати. Так дозвольте собі це зробити. Покажіть всім хто тут головний і кого потрібно слухати в першу чергу!

Риби

Цього понеділка може трапиться та самий неприємна розмова з начальством, яку ви так боялися. Але потрібно взяти себе в руки, почути все сказане і зробити висновки. Не вступайте в конфронтацію!

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