Гороскоп на 22 апреля 2019 года станет для вас настоящим открытием. Ведь этот день открывает грядущую праздничную неделю, а значит и настраивает вас на следующие семь дней. Каким он будет – читайте в материале.

Овен

Сегодня вам важно как никогда прощать обиды и отпускать ситуацию, какой тяжелой она бы не казалась. Лучше высказаться вконце-концов на тему, которая давно волнует и закрыть ее раз и навсегда.

Телец

Как насчет бросить вредную привычку с понедельника? Даже если это какая-то мелочь, вроде злится на людей за то, что они не соответсвуют вашим ожиданиям… Вконце-концов, это ведь только ваши ожидания и не стоит винить в них других.

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Близнецы

Сегодня тот самый день, когда нужно брать быка за рога. В данном случае быком выступает проект, о котором вы так давно думаете. Не стоит сомневаться, надо брать и начинать им заниматься. И тогда у вас большие шансы на успех.

Рак

Сегодня стоит записать все свои планы на день/месяц/год. Вам, Ракам, это как никогда необходимо. В такие моменты вам стоит задуматься как воплотить все в реальность, чтобы потом не кусать локти.

Лев

В работе стоит быть настойчивее. К вам прислушиваются, ваше мнение уважают, вас считают важным человеком, так почему бе не начать эти пользоваться? Ведь вы столько дел можете делегировать и наслаждаться приятными моментами с семьей…

Дева

В этот день вы можете захотеть расторгнуть все договоренности с постоянными закажчиками. Задумайтесь, стоит ли это делать и не навредит ли это вам в будущем. Нет? Тогда дерзайте!

Весы

Ни на какие мероприятия сегодня идти не стоит. Все таки, понедельник и из вас это только вытащит силы, которые вы могли бы направить на будущие проекты. Проведите этот вечер тихо, мирно и спокойно. Уверены, вам бы этого хотелось.

Скорпион

Сегодня вас ждут очень хорошие новости в делах бизнеса. Возможно, это будет большая сумма денег, а возможно, перспективы хорошего роста в будущем. В любом случае, наши поздравления!

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Стрелец

Ищите сегодня новые источники дохода. А тот, кто ищет – тот найдет. Звезды говорят, что все в ваших руках и мы склонны им верить. Хватит ныть и печалится, пора браться за работу!

Козерог

Что-то сегодня вы совсем не выспались, не так ли? Из-за этого вы можете быть рассеяным целый день и это отобразится на вашей работе. Чтобы эти косяки были менее заметны, одевайте свой лучший наряд, его оценят все!

Водолей

Для вас это очень важный день. Настроение буквально зашкаливает и вы готовы рвать и метать. Так позвольте себе это сделать. Покажите всем кто тут главный и кого нужно слушать в первую очередь!

Рыбы

В этот понедельник может случится тот самый неприятный разговор с начальством, которого вы так боялись. Но нужно взять себя в руки, услышать все сказанное и сделать выводы. Не вступайте в конфронтацию!

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