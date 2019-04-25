Гороскоп на 25 апреля 2019 года это путеводитель специально для вас. Как правильно провести Чистый четверг перед Пасхой 2019 узнайте из нашего гороскопа на сегодня.

Овен

Сегодня вам лучше не браться за тот крупный проект, который вам предлагают. Все таки он не принесет желаемых результатов, а усилий будет потрачено очень много. Лучше сосредоточтесь на семье и проведите время с ними.

Телец

Не берите с собой сегодня из дома никакие ценности или большие деньги, вы можете их потерять. Неприятно будет, если это случится, правда? Если что, мы вас предупредили.

Близнецы

Все пошло не так, как вы планировали. Вам ни в какую не удается договорится, уже даже серьезные разговоры не помогают. Знаете что лучше всего сделать в такой ситуации? Отпустить и посмотреть, как она будет развиваться без вашего учасия. Советуем, очень хороший вариант.

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Рак

Если ваше сердце свободно, то совсем скоро оно будет занято. Звезды в этом уверенны. Буквально на днях вам признаются в искренних чувствах, на которые вы ответите взаимностью. Не стоит переживать, это будет тот самый человек!

Лев

Сегодня у вас могут быть сложные отношения с коллегами по работе. Да и вообще там не очень перспективы, правда? Если вы начинаете чувствовать, что вам не в моготу больше там работать – увольняйтесь! Этот период отлично подходит для этого и для поиска лучшего предложения.

Дева

Сегодня ждите поддержку и помощь от любимого человека. Вот посмотрите, он обязательно решит вашу проблему, если такая есть. Вот только что происходит с вашими чувствами к нему? Что это за сомнения? Вам стоит разобраться в себе и как можно быстрее.

Весы

Ждите хорошую прибавку к зарплате или приятный бонус в эти дни! Звезды на вашей стороне и в плане карьеры вам не стоит переживать. А если вы в поиске работы, то ждите отличное предложение в этот день, которое способно изменить вашу жизнь. Мы в вас верим!

Скорпион

Сегодня вам придет в голову очень крутая идея как заработать денег! Вот только загвоздочка, эта идея сама требует крупных капиталовложений для ее достижения. Хотя… если вы правильно распределите финансы, то звезды говорят, что у вас все получится. Удачи вам!

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Стрелец

Сегодня вы добьетесь уютной остановки в доме. Как никак, а в чистый четверг вам придется заняться уборкой и обустраиванием своего жилища. Выкиньте те старые вещи, которые вам порядком поднадоели и ваше жилье заиграет новыми красками, вот увидите!

Козерог

Для вас это будет очень успешный день в плане обучения! Не бойтесь, берите курсы о которых давно мечтали или сдавайте экзамены, если это сейчас необходимо. В любом случае, любые начинания в плане учебы закончатся наилучшим образом. Это же отлично!

Водолей

Не принимайте сегодня никаких резких решений. Вам нужно отдохнуть и пусть вас все оставят в покое. Лучше займитесь собой и домом, побудьте наедине. Берегите свое личное пространство и не дайте никому его нарушить, ведь какой-то человек из вашего окружения явно хочет в него безцеремонно влезть.

Рыбы

В личной жизни не все гладко. Вы явно хотите побыть наедине, а партнер этого не понимает. В таком случае, вам лучше пересмотреть место, где вы сейчас живете. Устраивает ли оно вас? Хочется ли вам и дальше тут находится? Сделайте выводы исходя из своих ответов.

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