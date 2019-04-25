Гороскоп на 25 квітня 2019 року це путівник спеціально для вас. Як правильно провести Чистий четвер перед Великоднем 2019 дізнайтеся з нашого гороскопу на сьогодні.

Овен

Сьогодні вам краще не братися за той великий проект, який вам пропонують. Все таки він не принесе бажаних результатів, а зусиль буде витрачено дуже багато. Краще зосередьтеся на сім’ї і проведіть час з ними.

Телець

Не беріть з собою сьогодні з дому ніякі цінності або великі гроші, ви можете їх втратити. Неприємно буде, якщо це трапиться, правда? Якщо що, ми вас попередили.

Близнюки

Все пішло не так, як ви планували. Вам ніяк не вдається домовитися, вже навіть серйозні розмови не допомагають. Знаєте що найкраще зробити в такій ситуації? Відпустити і подивитися, як вона буде розвиватися без вашої участі. Радимо, дуже хороший варіант.

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Рак

Якщо ваше серце вільне, то зовсім скоро воно буде зайняте. Зірки в цьому впевнені. Буквально на днях вам признаються в щирих почуттях, на які ви відповісте взаємністю. Не варто переживати, це буде та сама людина!

Лев

Сьогодні у вас можуть бути складні відносини з колегами по роботі. Та й взагалі там не дуже перспективи, правда? Якщо ви починаєте відчувати, що вам не в моготу більше там працювати – звільняйтеся! Цей період відмінно підходить для цього і для пошуку кращої пропозиції.

Діва

Сьогодні чекайте підтримку і допомогу від коханої людини. Ось подивитеся, вона обов’язково вирішить вашу проблему, якщо така є. Ось тільки що відбувається з вашими почуттями до неї? Що це за сумніви? Вам варто розібратися в собі і як можна швидше.

Терези

Чекайте хорошу прибавку до зарплати або приємний бонус в ці дні! Зірки на вашому боці і в плані кар’єри вам не варто переживати. А якщо ви в пошуку роботи, то чекайте пропозицій в цей день, які здатні змінити ваше життя. Ми в вас віримо!

Скорпіон

Сьогодні вам прийде в голову дуже крута ідея як заробити грошей! Ось тільки заковика, ця ідея сама вимагає великих капіталовкладень для її досягнення. Хоча .. якщо ви правильно розподілите фінанси, то зірки говорять, що у вас все вийде. Удачі вам!

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Стрілець

Сьогодні ви зробите дім затишним. Як ніяк, а в чистий четвер вам доведеться зайнятися прибиранням і упорядженням свого житла. Викиньте ті старі речі, які вам порядком набридли і ваше житло заграє новими фарбами, ось побачите!

Козеріг

Для вас це буде дуже успішний день в плані навчання! Не бійтеся, беріть курси про які давно мріяли або здавайте екзамени, якщо це зараз необхідно. У будь-якому випадку, будь-які починання в плані навчання закінчаться найкращим чином. Це ж чудово!

Водолій

Не приймайте сьогодні ніяких різких рішень. Вам потрібно відпочити і нехай вас всі залишать в спокої. Краще займіться собою і будинком, побудьте наодинці. Бережіть свій особистий простір і не дайте нікому його порушити, адже якась людина з вашого оточення явно хоче в нього безцеремонно влізти.

Риби

В особистому житті не все гладко. Ви явно хочете побути наодинці, а партнер цього не розуміє. В такому випадку, вам краще переглянути місце, де ви зараз живете. Чи влаштовує воно вас? Чи хочеться вам і далі тут знаходитися? Зробіть висновки виходячи зі своїх відповідей.

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