Телеканал СТБ і Тетяна Литвинова вирішили не продовжувати співпрацю щодо проекту «МастерШеф». Телеведуча зосередиться на розвитку власних проектів.

«Дякую усім причетним до мого професійного росту на цьому непростому і дуже цікавому шляху: улюблені команди і колеги, сотні учасників проектів СТБ, мільйони глядачів (і не лише на території України), з якими ми зріднилися і стали справжніми друзями. 280 днів на рік або 3360 знімальних годин, плюс 5040 годин у дорозі в павільйони – і так 6 років поспіль. Це час мого життя, який я провела натхненно і з ентузіазмом! Тепер у мене з’явилося багато часу для створення власних проектів – це прекрасні ідеї, які прагнуть бути побаченими і вимагають реалізації. Я виношувала їх довго і натхненно», – прокоментувала Тетяна свої подальші плани.

Тетяна Литвинова починала свою кар’єру на СТБ як кулінарний експерт «Все буде добре». Далі були «Все буде смачно» і суддівство в шоу «МастерШеф» (3–8 сезони), «МастерШеф. Діти» (1–2 сезони) і «МастерШеф. Кулінарний випускний».

Телеканал СТБ висловлює безмежну вдячність Тетяні Литвиновій за 6 років щасливої співпраці та бажає їй успіхів у реалізації власних ідей.

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«Ми вдячні Тетяні за її талант, харизму і високий кулінарний професіоналізм, завдяки якому ми разом прищепили глядачам високу культуру харчування і вивели тему кулінарії в Україні на абсолютно новий рівень. За час нашої співпраці Тетяна стала для українців не просто надзвичайно досвідченим експертом, а й справжньою зіркою. Упевнений, вона зможе втілити в життя свої чудові ідеї, а нам залишається лише побажати Тані величезних успіхів на цьому самостійному шляху», – каже Володимир Турич, креативний продюсер «МастерШеф».

Незабаром телеканал СТБ розпочне роботу над дев’ятим сезоном кулінарного шоу «МастерШеф», прем’єру якого глядачі побачать в осінньому сезоні.

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