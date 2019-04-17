Телеканал СТБ и Татьяна Литвинова приняли решение не продлевать сотрудничество по проекту «МастерШеф». Телеведущая сосредоточится на развитии собственных проектов.

«Благодарю всех причастных к моему профессиональному росту на этом непростом и очень интересном пути: любимые команды и коллеги, сотни участников проектов СТБ, миллионы зрителей (и не только на территории Украины), с которыми мы сроднились и стали настоящими друзьями. 280 дней в году или 3360 съемочных часов, плюс 5040 часов в дороге в павильоны – и так 6 лет подряд. Это время моей жизни, которое было проведено вдохновенно и с энтузиазмом! Теперь у меня появилось много времени для создания собственных проектов – это прекрасные идеи, стремящиеся наружу и требующие реализации. Я вынашивала их долго и вдохновенно», – прокомментировала Татьяна свои дальнейшие планы.

Татьяна Литвинова начинала свою карьеру на СТБ как кулинарный эксперт «Все буде добре». Далее были «Все буде смачно» и судейство в шоу «МастерШеф» (3–8 сезоны), «МастерШеф. Дети» (1–2 сезоны) и «МастерШеф. Кулинарный выпускной».

Телеканал СТБ выражает безмерную благодарность Татьяне Литвиновой за 6 лет счастливого сотрудничества и желает ей успехов в реализации собственных идей.

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«Мы благодарны Татьяне за ее талант, харизму и высокий кулинарный профессионализм, благодаря которому мы вместе привили зрителям высокую культуру питания и вывели тему кулинарии в Украине на абсолютно новый уровень. За время нашего сотрудничества Татьяна стала для украинцев не просто опытнейшим экспертом, а и настоящей звездой. Уверен, она сможет воплотить в жизнь свои потрясающие идеи, нам остается лишь пожелать Тане огромных успехов на этом самостоятельном пути», – говорит Владимир Турич, креативный продюсер «МастерШеф».

В скором времени телеканал СТБ приступит к работе над девятым сезоном кулинарного шоу «МастерШеф», премьеру которого зрители увидят в осеннем сезоне.

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