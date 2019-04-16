Судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский посетил 5-й конгресс Фонтегро

Судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский посетил 5-й конгресс Фонтегро. Об этом талантливый шеф-повар, спикер и бренд-амбассадор поделился со своими подписчиками в Instagram. О подробностях мероприятия читайте в материале.

Судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский воплотил свою мечту и стал участником 5-го конгресса Фонтегро. FONTEGRO UKRAINE 2019 – это пятый по счету международный конгресс шеф-поваров. В этом году лучших шефов Украины, США, Дании, Испании, Великобритании, Таиланда, Турции, России объединила тема «Кулинарные техники со всего мира». Профессиональные повара делились философией, собственными разработками и кулинарными техниками своей страны.

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Владимир Ярославский отужинал с двадцатью шефами, презентовал достижения в работе за год и поделился исследованиями цветов и использованием продуктов в кулинарии.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova) 15 Апр 2019 в 2:53 PDT

Также судью «МастерШеф. Профессионалы» порадовали новые личные знакомства и приглашения от лучших шефов мира.

«Мечты сбываются! Ставьте себе самые амбициозные цели, думайте о самом лучшем и много работайте! Результат будет всегда!» – поделился Владимир Ярославский.

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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